Ким Чен Ын заявил о подготовке армии КНДР для наступления

Ким Чен Ын. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на минувшем заседании заявил, что народная армия их страны наращивает военную подготовку в наступательном ключе, передает РИА Новости.

Как пишет Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании центральной военной комиссии Трудовой партии страны заявил, что Корейская народная армия наращивает военную подготовку в наступательном ключе.

"Он (Ким Чен Ын) обобщил и проанализировал текущую ситуацию на Корейском полуострове и в его окрестностях, и сделал важный вывод о дальнейшем наращивании военной подготовки Корейской народной армии (КНА) в наступательном ключе", – сообщило агентство.

Кроме того, лидер КНДР призвал обеспечить более мощные ударные средства для выполнения задачи сдерживания войны.

Также ЦТАК сообщило, что новым главой генштаба КНА стал Ли Ен Гиль.

Напомним, несколько месяцев назад Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми к нанесению ядерных ударов. Заявление было сделано по итогам учений, во время которых страна запустила баллистическую ракету с имитированной ядерной боеголовкой.

В конце апреля президент США Джо Байден заявил, что ядерное нападение Северной Кореи на США или их союзников и партнеров неприемлемо и приведет к концу любого режима, который предпримет такие действия.

Отметим, что в сентябре прошлого года северокорейские власти приняли закон, согласно которому страна провозглашается ядерным государством.

Также мы писали, что запуски ракет КНДР реагировали также в МИД Казахстана. Ведомство сообщило, что наша страна внимательно следит за развитием ситуации вокруг северокорейской ядерной программы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032001-kim-chen-yn-zayavil-o-podgotovke-armii-kndr-dlya-nastupleniya/