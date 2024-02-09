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Замена Залужного на Сырского. Что говорят в Украине, странах Запада и России

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заменил верховного главнокомандующего украинской армии. Вместо Валерия Залужного им стал Александр Сырский. Это ожидаемое событие, тем не менее, стало и самым обсуждаемым событием дня. Би-би-си приводит главные высказывания о нем.

Президент Зеленский поблагодарил Залужного и выразил желание, чтобы тот остался в его команде. Залужный не менее корректно выразил благодарность генштабу, Минобороны страны и лично президенту.

Сменивший его Александр Сырский в 2022 году командовал обороной Киевской области, он также один из главных организаторов украинского наступления в Харьковской области осенью того же года.

Зеленский в своем видеообращении первым же пунктом дал понять, что замена произошла из-за неудавшегося летнего контрнаступления.

"Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе", — сказал он.

"Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения", — повторил эту мысль советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в своем телеграм-канале.

Кроме того, пишет он, ВСУ необходимо "найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу", а управленческие принципы в армии должны быть реформированы.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Главной претензией к Залужному стало в итоге неудачное летнее контранступление ВСУ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Схожее заявление сделал и министр обороны Украины Рустем Умеров: "Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 — это три разных реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии".

Бывший президент Украины и оппонент Владимира Зеленского Петр Порошенко в своем сообщении в соцсети Х ограничился благодарностью Залужному за его службу. А главным противником отставки выступил мэр Киева Виталий Кличко.

"Надеюсь, власти аргументируют обществу такие изменения. Когда продолжаются тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет".

Какой тактики ждать от Сырского, в Украине пока говорят осторожно. Президент Зеленский сегодня сказал, что вместе с ним на руководящие должности придут бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк и полковники Павел Палиса и Вадим Сухаревский.

Выступивший в эфире издание УНИАН замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сказал про них, что они видели войну "от окопа до управления бригадами".

У каждого есть опыт военного противостояния в Донбассе в 2014-1015 годах. "Это новое военное поколение — в возрасте примерно 40 лет, — говорит Жорин. И их опыт не заменить ни одной военной школой".

В России на серьезном уровне смену украинского главнокомандующего не комментировали. Если не считать запись в телеграм-канале главы RT Маргариты Симоньян: "Зеленский сегодня просто решил украсть гром [взявшего интервью у Владимира Путина журналиста] Такера [Карлсона]".

Провоенные Z-каналы пока осторожно пишут в том смысле, что от перемены мест слагаемых для России ничего не изменится.

Представитель Госдепартамента США на ежеутреннем брифинге ограничился фразой о том, что происходящее — суверенное дело Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан повторил эту мысль: "Избранный лидер должен делать свой выбор относительно того, кто занимает верхние ступени военного руководства". Он добавил, что США продолжат поддерживать украинские правительство и украинскую армию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что "не дело НАТО иметь какое-то мнение по этому поводу". "Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел [Украины Дмитрия] Кулебы, что никакие перемены не затронут отношения Украины с партнерами и с НАТО. Так что мы продолжим поддерживать — и это главное", — заявил Столтенберг

Военный журналист Би-би-си Джонатан Бил цитирует аналитика Джастина Крампа, который говорил, что перед Залужным стояла невыполнимая задача превратить украинскую армию в современную военную машину по образцу НАТО, при том, что военным давали на это несколько недель подготовки.

От себя Бил добавляет, что Залужный, возможно, и был генералом постсоветской эпохи, но все же находился под сильным ее влиянием. Хотя и сумел по ходу войны перейти к более гибкому командованию в западном стиле.

Украинский корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер в соцсети Х пишет о том, что среди военных у Сырского репутация "мясника".

Несколько лет работающий в Украине журналист Economist Оливер Кэррол называет Александра Сырского "гиперактивным педантом", который пользуется большим уважением среди генералитета.

Как более мягко пишет журналист в соцсети Х, "у некоторых западных военных аналитиков есть [по поводу Сырского] сомнения. Как и многих из тех, кто находился под его строгим командованием".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060113-zamena-zaluzhnogo-na-syrskogo-chto-govoryat-v-ukraine-stranah-zapada-i-rossii/

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