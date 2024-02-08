Принц Гарри экстренно прилетел в Лондон к отцу, которому диагностировали рак

Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы навестить своего отца, короля Карла III, у которого совсем недавно диагностировали рак. Встреча была кратковременной, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщили британские СМИ, принц Гарри совершил 11-часовой перелет из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы навестить отца – короля Карла III. Британский король, как стало известно недавно, болен раком.

Гарри запечатлели сидящим на заднем сиденье машины на въезде в Кларенс-хаус – резиденцию короля и его супруги Камиллы.

Сообщается, что встреча отца с сыном продлилась примерно 45 минут, после чего Карл III с женой на вертолете улетели в загородное поместье Сандрингем. Днем позже принц Гарри вернулся обратно в Соединенные Штаты – его заметили в аэропорту Хитроу.

Источник сообщил, что Гарри не встречался со своим братом принцем Уильямом во время пребывания в Лондоне.

Напомним, в январе сообщалось, что Карл III госпитализирован для операции в связи с увеличенной предстательной железой. Его выписали спустя три дня после операции. После этого он несколько раз появлялся на публике.

На днях Букингемский дворец заявил, что во время госпитализации у короля Великобритании диагностировали рак. Он уже приступил к лечению.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил Карлу III телеграмму и пожелал скорейшего выздоровления.

Скандалы, связанные с принцем Гарри и Меган Маркл

В начале декабря 2022 года стриминговый сервис Netflix анонсировал выход сериала о принце Гарри и его супруге Меган Маркл.

Было опубликовано два трейлера. Британские СМИ подробно изучили каждый кадр видеороликов, а после этого пару раскритиковали за ряд показанных моментов, которые, по их словам, вводили в заблуждение и содержали дезинформацию.

К примеру, были показаны кадры, совершенно не имеющие отношения к супругам.

В заключительных эпизодах самого сериала принц Гарри рассказал о "Сандрингемском саммите", состоявшемся в январе 2020 года, когда Гарри и Меган объявили об отказе от своих официальных позиций.

"Было ужасно, когда мой брат кричал на меня во весь голос, а отец говорил вещи, которые просто не соответствовали действительности. А моя бабушка при этом спокойно сидела и за всем этим наблюдала", – описал происходившее в Сандрингеме Гарри.

В 2023 году принц Гарри выпустил автобиографическую книгу "Запасной", в которой рассказал не менее шокирующие подробности своей жизни.

Так, общественность узнала о его драке с братом Уильямом из-за Меган, также принц признался в убийствах на военной службе в Афганистане, поведал об употреблении кокаина и марихуаны еще в школьном возрасте и прямо в школьных стенах и другое.

В интервью американскому телеканалу, приуроченному к выходу его книги "Запасной", назвал свою мачеху, супругу короля Карла III Камиллу, опасной злодейкой.