Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил королю Великобритании телеграмму и пожелал скорейшего выздоровления, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III телеграмму с пожеланиями скорейшего и благополучного выздоровления", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Букингемский дворец сообщил, что во время госпитализации у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Он уже приступил к лечению.

В прошлом месяце стало известно, что Карл III госпитализирован для операции в связи с увеличенной предстательной железой. Его выписали спустя три дня после операции, которая, как сообщалось, прошла успешно. После этого он несколько раз появлялся на публике.

Также СМИ писали, что наследник британского престола принц Уэльский Уильям может взять на себя часть обязанностей своего отца из-за того, что у Карла III был диагностирован рак.