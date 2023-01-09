Принц Гарри назвал супругу короля Карла III опасной злодейкой

Принц Гарри, король Карл III и королева-консорт Камилла. Фото: Isabel Infantes/AFP via Getty Images

Внук Елизаветы II, принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS, приуроченному к выходу его книги "Запасной", назвал супругу короля Карла III Камиллу опасной злодейкой.

Герцог Сассекский обвинил королеву-консорта в связи с тогда еще принцем Чарльзом, которая продолжалась и в браке с принцессой Дианой. Последняя называла Камиллу "третьим лицом" в отношениях с мужем, и принц Гарри этого не забыл.

"Она была злодейкой, третьим человеком в браке. Ей было нужно реабилитировать свой имидж", – заявил он.

Также принц Гарри обвинил Камиллу в передаче интимных сведений средствам массовой информации с целью укрепить собственное положение в обществе.

"Связи, которые она выстраивает в британской прессе, сделали ее опасной. С обеих сторон была открытая готовность обмениваться информацией. А в семье, построенной на иерархии, на пути к положению королевы-консорта на улице неизбежно останутся тела", – добавил внук Елизаветы II.

Как передает телеканал, в своей книге "Запасной" принц Гарри пишет, что Камилла принесла его в жертву на свой личный PR-алтарь.

"Ты будешь это делать, если попадание на первые полосы, благожелательные заголовки, позитивные истории, написанные о тебе, улучшат твою репутацию и повысят шансы на то, что британская публика примет тебя в качестве монарха", – отметил он.

Добавим, в своей книге принц Гарри написал, что они с братом умоляли отца не жениться на Камилле – на тот момент Паркер-Боулз, а теперь королева-консорт Карла III – и по отдельности встречались с ней для беседы, прежде чем состоялась свадьба.

Также мы писали, что в своей книге "Запасной" герцог Сассекский признался в убийстве 25 человек в ходе военной службы в Афганистане. Он также поделился неприятным эпизодом – он подрался со старшим братом из-за Меган Маркл в 2019 году. По его словам, Уильям назвал Меган Маркл грубой и резкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004643-prints-garri-nazval-suprugu-korolya-karla-iii-opasnoy-zlodeykoy/