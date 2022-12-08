Гарри и Меган оказались в центре нового скандала из-за сериала Netflix об их жизни

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Mike Coppola / Getty Images

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход сериала о принце Гарри и его супруге Меган Маркл, опубликовав два трейлера. Однако видеоролики раскритиковали за ряд показанных моментов, которые якобы вводят в заблуждение и содержат возможную дезинформацию, передает BBC.

В трейлерах показали архивные видео и фотографии. Параллельно Гарри и Меган рассказывают о преследовании СМИ и о том, как их "отодвинули на второй план" в королевской семье.

Ряд британских СМИ подробно изучили каждый кадр в обоих тизерах. По их утверждениям, в нескольких местах были взяты кадры, не имеющие никакого отношения к паре.

К примеру, во втором трейлере (ниже) показан отрывок клипа, который, по всей видимости, иллюстрирует преследование пары папарацци. Однако, как уверяют журналисты Sky News, LBC и , кадры не имеют отношения ни к Гарри, ни к Меган.

Это отрывок из видеоролика, на котором британская экс-модель Кэти Прайс прибывает в магистратский суд Кроули в декабре 2021 года. Тогда модель обвиняли в вождении в нетрезвом виде.

В этом же ролике показали момент с огромной толпой репортеров и операторов. и Daily Mirror выяснили, что кадры с давкой работников СМИ были запечатлены около дома экс-адвоката Трампа Майкла Коэна.

В трейлере также показали момент, когда неизвестный фотограф делает снимок Гарри и Меган с сыном сверху. Параллельно Гарри за кадром рассказывает об утечке в СМИ конфиденциальной информации о семье.

Редактор газеты Evening Standard Роберт Джобсон заявил в , что фото было сделано с разрешения супругов.

"Эта фотография, используемая Netflix, а также Гарри и Меган, для предположения о вторжении прессы, является полной пародией. Она была сделана с официального разрешения в резиденции архиепископа Туту в Кейптауне. В тот день только 3 человека были аккредитованы. Гарри и Меган согласовали позицию (для съемки - прим. ред.). Я лично был там", — возмутился Джобсон.

Кроме того, в тизере Гарри рассказывает об иерархии в королевской семье. Одновременно с этим показывается фото, на котором он с супругой Меган якобы стоит вдалеке от королевы Елизаветы II.

На самом деле, как пишут в The Telegraph, фото сделали еще в 2019 году. Более того, как уверяют авторы издания, снимок для трейлера был обрезан. Подчеркивается, что в тот день Сассекские стояли ближе к королеве, чем Кембриджские.

Гарри и Меган

Принц Гарри и экс-актриса Меган Маркл поженились в 2018 году. Сейчас в браке воспитывают двоих детей - трехлетнего Арчи и годовалую Лилибет.

В январе 2020 года супруги отказались от полномочий членов королевской семьи. Они объявили, что в дальнейшем не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжат при этом поддерживать королеву.

Кроме того, они заявили, что планируют стать полностью финансово независимыми и собираются основать благотворительную организацию. После этого они переехали в США.

В марте 2021 года вышло скандальное интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, в котором Маркл обвинила неназванного члена королевской семьи в расизме.

Через месяц в апреле не стало супруга Елизаветы II и родного дедушки принца Гарри – принца Филиппа. Ему было 99 лет.

Гарри на похоронах дедушки присутствовал. Но Меган на них не было из-за ее беременности вторым ребенком.

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет умерла королева Елизавета II. Она правила страной более 70 лет и была похоронена в часовне на территории Виндзорского замка рядом с супругом.

Мы писали, каким было появление Кейт Миддлтон и Меган Маркл на похоронах королевы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2000596-garri-i-megan-okazalis-v-tsentre-novogo-skandala-iz-za-seriala-netflix-ob-ih-zhizni/