У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

Букингемский дворец сообщил, что во время госпитализации у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Он уже приступил к лечению, передает NUR.KZ со ссылкой на дворец.

Как сообщается на официальном сайте Букингемского дворца, Карл III поблагодарил медперсонал за быстрое обнаружение опухоли.

"Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, в течение которого врачи посоветовали ему отложить выполнение общественных обязанностей. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме", — говорится в заявлении пресс-службы королевской семьи.

Отмечается, что сам король настроен положительно и уверен, что лечение даст нужный эффект.

Во дворце подчеркнули, что монарх обнародовал свой диагноз, чтобы избежать спекуляций на эту тему и в надежде, что это поможет "общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака".

Напомним, в прошлой месяце сообщалось, что Карл III госпитализирован для операции в связи с увеличенной предстательной железой. Его выписали спустя три дня после операции, которая, как сообщалось, прошла успешно. После этого он несколько раз появлялся на публике.

Добавим, что Карлу III 75 лет. Он стал новым королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II.

Монарх дважды заражался коронавирусом — в 2020 и 2022 годах, несмотря на вакцинацию.