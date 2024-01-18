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Король Карл III отменил встречи из-за болезни, а Кейт Миддлтон госпитализировали

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Кейт Миддлтон, принц Уильям, Карл III и королева Камилла
Британская королевская семья. Фото: Lesley Martin - Pool/Getty Images

Король Великобритании Карл III временно не будет участвовать в мероприятиях из-за предстоящей операции, а жена принца Уильяма Кейт Миддлтон сейчас находится в больнице - она перенесла операцию.

О предстоящей госпитализации Карла III сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление Букингемского дворца. По данным издания, монарху предстоит операция.

"Как и тысячи мужчин каждый год, король обратился за лечением от увеличенной простаты. Состояние Его Величества хорошее, на следующей неделе он отправится в больницу для корректирующей процедуры. Публичные выступления короля будут отложены на короткий период восстановления", - говорится в сообщении дворца.

Отмечается, что Карл III специально попросил не скрывать его диагноз, чтобы побудить других мужчин обратить внимание на свое здоровье и пройти обследование.

Издание также отмечает, что в предстоящие дни у короля были запланированы встречи в Шотландии, в число гостей входили иностранные высокопоставленные лица и члены кабинета министров. Однако теперь Карл III не сможет принять в них участие.

В этот же день, 17 января, на официальном сайте Кенсингтонского дворца появилось сообщение, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон сейчас находится в больнице - она перенесла операцию на брюшной полости.

"Операция прошла успешно, и ожидается, что принцесса Уэльская останется в больнице на 10-14 дней, прежде чем вернуться домой для продолжения выздоровления. Судя по нынешним медицинским рекомендациям, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кейт ценит заботу и беспокойство общественности, однако пожелала, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной.

"Принцесса Уэльская извиняется перед всеми заинтересованными сторонами за то, что ей приходится отложить предстоящие мероприятия", - добавили во дворце.

Напомним, после смерти королевы Великобритании Елизаветы II осенью 2022 года на престол взошел ее старший сын Чарльз, который стал Карлом III. Супруга короля Камилла получила титул королевы-консорта.

Старший сын Карла III Уильям и его супруга Кейт Миддлтон ранее носили титулы герцога и герцогини Кэмбриджских, а после смерти Елизаветы II - стали принцем и принцессой Уэльскими. Отметим, что титул принца Уэльского носит наследник престола.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056118-korol-karl-iii-otmenil-vstrechi-iz-za-bolezni-a-keyt-middlton-gospitalizirovali/

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