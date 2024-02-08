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Сенат США заблокировал проект о помощи Украине и Израилю

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Флаг США развевается на здании Капитолия
Капитолий в Вашингтоне: Freepik/DejaVu

Законопроект о выделении помощи Украине и Израилю и финансировании охраны границ США не прошел голосование в сенате, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, республиканцы заблокировали рассмотрение двухпартийного законопроекта, который предусматривает выделение 60 млрд долларов для Украины, 14 млрд долларов — Израилю и около 5 млрд долларов — партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, а 20 млрд долларов — на обеспечение безопасности границ США.

Ожидается, что после блокировки этого проекта лидер демократов, которые контролируют сенат, Чак Шумер проведет процедурное голосование по выделению экстренной помощи Израилю, Украине и другим партнерам США без сделки по охране границ Штатов.

Он проголосовал против инициативы, что, как объясняют эксперты, позволяет ему в будущем совершить "процедурный маневр", чтобы вернуться к рассмотрению.

Республиканцы, в том числе бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники выступают против заблокированной инициативы, поскольку, по их мнению, закон дал бы главе государства излишние полномочия по защите мигрантов от депортации, а предложенные меры по снижению их потока недостаточны.

Кроме того, некоторые республиканцы признались, что намеренно не хотят позволить демократам добиться своей цели.

Напомним, в октябре президент США Джо Байден выступил из Овального кабинета с обращением к нации из-за ситуации на Ближнем Востоке и в Украине. В своем обращении Байден призвал американцев решительно поддержать Израиль и Украину.

Байден запросил у Конгресса 105 млрд долларов на обеспечение безопасности для Украины, Израиля, Тайваня и южной границы Соединенных Штатов. Наибольшая сумма в этом пакете приходилась на украинскую сторону - более 61 млрд долларов. На Израиль из этой суммы хотели выделить 14,3 млрд долларов, 2 млрд долларов - на безопасность Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона, чуть более 9 млрд долларов - на гуманитарную помощь.

Позже в Белом доме заявили, что Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если палата представителей согласует его без учета интересов Украины.

В ноябре США выделили Украине помощь на 425 млн долларов - об этом сообщал госсекретарь Энтони Блинкен. Позже глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал стране поддержку "столько, сколько потребуется".

А в начале этого года представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США продолжат финансово поддерживать Киев, но не на уровне 2022-2023 годов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059773-senat-ssha-zablokiroval-proekt-o-pomoschi-ukraine-i-izrailyu/

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