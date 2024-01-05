В США заявили, что продолжат поддерживать Украину, но не на уровне 2022-2023 годов

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что США продолжат финансово поддерживать Киев, но не на уровне 2022-2023 годов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Мы продолжим поддерживать Украину (...), сколько потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который был в 2022 и 2023 годах", - цитирует издание Миллера.

При этом представитель Госдепа подчеркнул, что, возможно, позже такая помощь Украине уже не будет нужна, поскольку основная задача состоит в том, чтобы страна "встала на ноги" и смогла обновить собственную военно-промышленную базу.

Издание напоминает, что в конце прошлого года США выделили Украине последний пакет помощи на 250 млн долларов.

В Вашингтоне пока не могут согласовать дополнительное финансирование для Украины на 2024 год: президент Джо Байден настаивает на выделении Киеву 61 млрд долларов, однако республиканцы требуют больше финансирования на охрану собственных границ. Лидер демократического большинства Чак Шумер ранее заявил, что сенат вернется к обсуждению помощи после завершения каникул, то есть 8 января.

В Украине отмечали, что нуждаются в финансировании - резервного плана на случай сокращения военной помощи от западных стран, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, у властей нет.

Между тем Россия не раз заявляла, что осуждает помощь Украине. В декабре Путин заявлял, что Украина сама практически ничего уже не производит, а поставки вооружения, которые она получает от других стран, продлятся недолго.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины. В противном случае Североатлантическому альянсу, с его слов, нужно "быть готовым к плохим новостям".

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией перешла на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления. Однако он заявил, что Украина не намерена отступать.

Добавим также, что в начале ноября США выделили Украине помощь на 425 млн долларов - об этом сообщал госсекретарь Энтони Блинкен. Позже глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал стране поддержку "столько, сколько потребуется".