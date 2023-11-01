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Байден пригрозил наложить вето на проект о помощи Израилю без Украины

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Джо Байден
Джо Байден. Фото: Julien Behal / Irish Government / Getty Images

В Белом доме заявили, что Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если палата представителей согласует его без учета интересов Украины, передает The Hill.

В понедельник в Конгрессе республиканцы представали проект закона о выделении помощи Израилю для борьбы с ХАМАС. Однако в проекте не предусмотрена помощь для Украины и гуманитарная помощь для сектора Газа.

В административно-бюджетном управлении Белого дома заявили, что проект не отвечает нынешним требованиям и может иметь глобальные последствия.

"Этот законопроект вреден для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", - заявили в ведомстве.

При этом в управлении подчеркнули, что администрация продолжит работать с законодателями в Конгрессе, чтобы прийти к соглашению.

Пакет также отклоняется от стратегии Белого дома, заключающейся в объединении помощи Украине и Израилю в одном законодательном акте, что может еще больше затруднить доведение законопроекта до конца.

20 октября сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 105 миллиардов долларов. В эту сумму входит помощь Украине и Израилю.

Наибольшая сумма в этом пакете приходится на украинскую сторону – более 61 млрд долларов. На Израиль из этой суммы хотят выделить 14,3 млрд долларов, 2 млрд долларов – на безопасность Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона, чуть более 9 млрд долларов – на гуманитарную помощь.

Кроме того, 6,4 млрд долларов Белый дом запрашивает на финансирование пограничных операций в рамках борьбы с нелегальной миграцией на своей южной границе.

А в середине октября американский президент своем обращении призвал американцев решительно поддержать Израиль и Украину.

Напомним, недавно Конгресс США утвердил временный бюджет страны на 45 дней, чтобы избежать остановки работы правительства, или шатдауна, исключив оттуда помощь Украине в размере 6,2 млрд долларов.

Позже народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что для дальнейшего финансирования Штатами потребностей Киева в Украине в течение 45 дней не должно быть ни одного крупного коррупционного скандала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043495-bayden-prigrozil-nalozhit-veto-na-proekt-o-pomoschi-izrailyu-bez-ukrainy/

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