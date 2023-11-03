США выделили Украине помощь на 425 млн долларов

Соединенные Штаты Америки согласовали выделение Украине нового пакета помощи на 425 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

Как пишет издание, ссылаясь на слова Блинке, США передадут Украине со складов боеприпасы для противовоздушной обороны NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК и теплую одежду, а также закупят средства борьбы с БПЛА. Стоимость пакета составляет 125 млн долларов.

Помимо этого, США выделили еще 300 млн долларов для укрепления украинского ПВО в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Общая сумма пакета, по данным издания, составит 425 млн долларов, как и анонсировали ранее СМИ.

20 октября сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 105 миллиардов долларов. В эту сумму входит помощь Украине и Израилю.

Наибольшая сумма в этом пакете приходится на украинскую сторону – более 61 млрд долларов. На Израиль из этой суммы хотят выделить 14,3 млрд долларов, 2 млрд долларов – на безопасность Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона, чуть более 9 млрд долларов – на гуманитарную помощь.

Кроме того, 6,4 млрд долларов Белый дом запрашивает на финансирование пограничных операций в рамках борьбы с нелегальной миграцией на своей южной границе.

А в середине октября американский президент своем обращении призвал американцев решительно поддержать Израиль и Украину.

Напомним, недавно Конгресс США утвердил временный бюджет страны на 45 дней, чтобы избежать остановки работы правительства, или шатдауна, исключив оттуда помощь Украине в размере 6,2 млрд долларов.

Позже народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что для дальнейшего финансирования Штатами потребностей Киева в Украине в течение 45 дней не должно быть ни одного крупного коррупционного скандала.

Добавим, что ранее в Конгрессе был представлен законопроект о выделении помощи лишь Израилю, о помощи Украине в нем не говорилось. Тогда в Белом доме заявили, что Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если палата представителей согласует его без учета интересов Украины.