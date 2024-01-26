"Возмутительно": Нетаньяху отреагировал на решение суда ООН о геноциде в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил позицию страну по поводу решения Международного суда ООН в Гааге о геноциде в Газе, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Сообщение глава израильского правительства опубликовал в своем Telegram-канале. Издание приводит перевод его слов.

Нетаньяху заявил, что Израиль имеет базовое право на самооборону, и обвинения в совершении геноцида в секторе Газа возмутительно.

"Израиль имеет базовое право на самооборону. Суд в Гааге справедливо отклонил возмутительное требование лишить нас этого права. <...> Обвинение Израиля в совершении геноцида палестинцев не просто ложно — оно возмутительно", — отметил Нетаньяху.

По словам премьер-министра, израильская сторона ведет справедливую войну и не остановится, пока не победит палестинское движение ХАМАС и не вернет всех заложников, которых боевики удерживают в секторе Газа.

Напомним, ранее Международный суд в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут нарушить Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Как отмечает издание, из статьи 2 Конвенции следует, что геноцид определяется как преднамеренное убийство членов этнической группы, причинение им серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, предумышленное создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на их полное или частичное физическое уничтожение, а также меры, рассчитанные на предотвращение деторождения внутри этой группы.

В суд ООН на Израиль в декабре прошлого года подала Южноафриканская республика. Она обвинила Израиль в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, принятой в 1948 году. Предварительные слушания по делу начались 11 января.