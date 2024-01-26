Суд в Гааге предписал Израилю принять все меры для предотвращения геноцида в Газе

В пятницу Международный суд ООН вынес первичное решение по иску ЮАР против Израиля, предписав Израилю принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, для наказания причастных к ним и для улучшения гуманитарной ситуации в анклаве.

Члены судебной коллегии проголосовали почти за все меры, о которых просила Южная Африка, но не за предписание о немедленном прекращении израильской военной операции в секторе Газа.

В декабре ЮАР обратилась в Международный суд с утверждением о том, что военные действия Израиля в секторе Газа равноценны геноциду палестинцев, и потребовала срочного международного вмешательства, чтобы остановить войну.

В пятницу рассматривалось только требование ЮАР о немедленных мерах давления на Израиль с целью защитить палестинское мирное население, тогда как финальный вердикт о геноциде может занять годы.

Тот факт, что Международный суд на данном этапе согласился поддержать ЮАР, может привести к международным санкциям против Израиля.

Израиль отрицает все обвинения и просил суд полностью отклонить дело.

«Мы, конечно, ожидаем, что суд полностью отбросит все эти абсурдные и нелепые обвинения», - повторил в четверг представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

Базирующийся в Гааге Международный суд является высшей судебной инстанцией ООН.

Он мог предписать Израилю прекратить его наземное наступление и воздушные удары против Газы, которые были спровоцированы нападением ХАМАС 7 октября.

Это, впрочем, не означает, что Израиль непременно выполнит требования суда.

7 октября боевики ХАМАС и других более мелких группировок проникли на юг Израиля, убив 1300 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 240 заложников.

Разрушительное наступление Израиля на Газу, последовавшее за этим, с тех пор унесло жизни более 25 тысяч жителей анклава, среди которых много женщин и детей. Это данные министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС.

Анализ: Израилю предписали изменить подход к войне

Сказанное судьей означает, что юристы ЮАР победили, а израильтяне проиграли.

Она не сказала: «Вы должны прекратить огонь», потому что, согласно международному гуманитарному праву, при существующих обстоятельствах и в рамках права война является законной, а Израиль подвергся нападению.

Но она сказала, что методы ведения войны Израилем действительно должны радикально измениться.

Израиль постоянно заявлял, что соблюдает законы войны. Замечания судьи указывают на то, что суд с этим не согласен.

Я думаю, что израильтяне будут возмущены этим решением, а южноафриканцы обрадуются, что дело, которое они выдвинули, суд не отклонил, и теперь оно продолжит развиваться.

Что говорят истец и ответчик

Подавшая в суд на Израиль Южная Африка утверждает, что военные действия Израиля в Газе являются нарушением конвенции ООН о геноциде, подписанной в 1948 году во избежание повторения Холокоста.

Адвокаты, представляющие ЮАР, заявляли, что израильские бомбардировки, повлекшие за собой масштабные гуманитарные последствия, равнозначны «разрушению жизни палестинцев».

Власти Израиля отвергли эти обвинения как сильно искаженные, утверждая, что их страна имеет право на самозащиту после нападения 7 октября.

Юрист Таль Бекер, представляющий на суде Израиль, заявил во время слушаний, что боевики ХАМАС «пытали детей на глазах родителей, сжигали людей, систематически насиловали и наносили увечья», подкрепив свои слова фотографиями нападений.

Военные действия Израиля направлены против ХАМАС, а не против палестинского народа в целом, подчеркнул он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии решения Международного суда снова заявил, что США поддерживает право Израиля заручиться гарантиями, что на него никогда больше не нападут. Об этом он заявил своему коллеге в ЮАР по телефону, сообщили представители Госдепа.

Каких чрезвычайных мер требует ЮАР

Решение о срочных предписаниях Израилю, исходя из обвинений в нарушении конвенции ООН о геноциде, принимала коллегия из 17 судей.

Она рассматривала девять чрезвычайных мер, предложенных Южной Африкой, которые включают прекращение огня, доступ для гуманитарной помощи, возвращение перемещенных лиц в свои дома, неприпятствование международным расследованиям в Газе и предоставление регулярных отчетов о выполнении предписанных мер.

Суд при этом мог предложить свой набор мер, отличных от тех, которые потребовала ЮАР.

Временные меры должны стать первым шагом к прекращению насилия, сказала в интервью Би-би-си Май Эль Садани, юрист по правам человека и исполнительный директор Института ближневосточной политики «Тахрир», базирующегося в Вашингтоне.

Но согласившись на предложенные ЮАР меры, принудить Израиль приостановить свою военную операцию израильтян суд не сможет, подчеркивает редактор Би-би-си по международным вопросам Джереми Боуэн.

«Но политически продолжить войну станет более сложно. И американцам с британцами поддерживать ее станет сложнее», — говорит Боуэн.

Полное рассмотрение дела о геноциде может занять годы, отмечают многие эксперты.

«Ожидайте, что это будет долгая судебная тяжба и что другие страны будут пытаться в нее вмешаться, либо на стороне Южной Африки, либо Израиля», - прогнозирует юрист Май Эль Садани.

Но сегодняшнее решение должно показать, являются ли, по мнению суда, обвинения в геноциде против Израиля правомерными, и если да, то уместны ли так называемые временные меры, пишет корреспондент Би-би-си по вопросам дипломатии Пол Адамс.