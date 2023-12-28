"Я там был. Зачем мне смотреть?": глава Татарстана о сериале "Слово пацана"

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не собирается смотреть "Слово пацана". По его словам, он застал те времена, о которых говорится в сериале, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал, что не смотрел и не собирается смотреть нашумевший сериал о группировках Казани "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал", – заявил он.

Отметим, что Минниханов и ранее высказывался о сериале – он назвал проекты, романтизирующие период российской истории, связанный с появлением подростковых группировок, недопустимыми.

"Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем", — сказал глава Татарстана.

Недавно министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что в ходе проверки никаких нарушений закона в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" не обнаружили. Ранее с такой инициативой в Минкультуры обратилось МВД.

Напомним, что почти сразу после выхода проекта на экраны начальник полиции Карасайского района Алматинской области Ельзат Канатулы обратился к родителям подростков. Он призвал пристально следить за поведением детей.

Представитель МВД выразил мнение, что сериал негативно влияет на подростков, а в Миннауки и Минпросвещения заявили, что проверят проект.

Недавно в редакцию NUR.KZ обратилась алматинка, заявившая, что дети после просмотра "Слово пацана" начали устраивать между собой потасовки. Также мы писали, что в Казнете появилась масса объявлений о продаже старых шапок и шарфов "в стиле сериала".

О чем сериал?

Действие восьмисерийного проекта студий Wink и Start "Слово пацана. Кровь на асфальте" разворачивается в 1970-1980-х годах. Сюжет повествует о "казанском феномене" – увеличении числа молодежных группировок в Казани, которые конкурировали за контроль над районами.

В сериале снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина и Анна Пересильд, пишет РИА Новости.