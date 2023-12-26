"Никаких нарушений закона нет": Минкультуры о сериале "Слово пацана"

На брифинге СЦК глава Минкультуры и информации Аида Балаева рассказала, что нарушений в резонансном российском сериале "Слово пацана" не нашли, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мнения разные. Кто-то говорит, что фильм пропагандирует насилие. Кто-то говорит, что он будет негативно отражаться на психике людей. Я лично сама фильм не смотрела, содержание я сказать не могу. МВД, конечно, направило, но мы сегодня определили, что никаких нарушений закона, ну, вот, как бы не было.

Но здесь я хочу сказать, что этот фильм не отражает казахстанскую действительность и ничего общего показанное в фильме с нашей молодежью не имеет. У нашей молодежи проблемы с лудоманией, с наркозависимостью, бескультурье.

Я считаю, что одними запретами мы ничего решить не сможем. Если даже этот фильм было бы рекомендовано запретить, мне кажется, в век информационных технологий это невозможно – да, мы закроем, может быть, в отдельных каких-то ресурсах, но в YouTube это невозможно отдельно ограничить или же там отдельные какие-то платформы. Человек, который хочет, он всегда найдет возможность посмотреть этот фильм", – сообщила министр культуры и информации Аида Балаева.

Ранее в МВД сообщили, что направили в Минкультуры письмо с просьбой проанализировать сериал на законность.

"Слово пацана" и общественный резонанс

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" российского режиссера Жоры Крыжовникова вызвал широкий общественный резонанс и в РФ. Некоторые общественные и политические деятели призвали запретить проект.

Так, например, глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сериалы, которые романтизируют период российской истории, связанный с появлением подростковых группировок, являются недопустимыми, передает РБК.

"Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем", — сказал Минниханов.

А уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал "Слово пацана", пишет Татар-Информ. Она считает это произведение романтизацией бандитизма и оправданием "казанского феномена".

Однако сценарист сериала Андрей Золотарев, комментируя данные претензии, выразил мнение, что не понимает, что в нем можно запретить.

"Мы не рассматриваем это (хайп – прим. РБК) как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу. Нам бы не хотелось такой рекламной кампании, уж точно не хочется, чтобы это связывали с каким-то криминалом", — отметил Золотарев.

Почти сразу после выхода проекта на экраны начальник полиции Карасайского района Алматинской области Ельзат Канатулы обратился к родителям подростков. Он призвал пристально следить за поведением детей.

Представитель МВД выразил мнение, что сериал негативно влияет на подростков, а в Миннауки и Минпросвещения заявили, что проверят проект.

Недавно в редакцию NUR.KZ обратилась алматинка, заявившая, что дети после просмотра "Слово пацана" начали устраивать между собой потасовки. Также мы писали, что в Казнете появилась масса объявлений о продаже старых шапок и шарфов "в стиле сериала".

О чем сериал?

Действие восьмисерийного проекта студий Wink и Start "Слово пацана. Кровь на асфальте" разворачивается в 1970-1980-х годах. Сюжет повествует о "казанском феномене" — увеличении числа молодежных группировок в Казани, которые конкурировали за контроль над районами.

В сериале снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина и Анна Пересильд, пишет РИА Новости.