"Негативно влияют на поведение детей": в МВД высказались о сериале "Слово пацана"

Замглавы Комитета административной полиции в сенате заявил, что такие сериалы, как "Черный двор", "Пацанские истории" и "Слово пацана" плохо влияют на поведение детей, пишет корреспондент NUR.KZ.

Зампредседателя Комитета административной полиции Ренат Зулхаиров сегодня выразил мнение, что пока родители заняты зарабатыванием денег, дети предоставлены сами себе.

"Дети сутками сидят в интернете и TikTok, где наиболее популярный контент – это насилие, грубость, маты, которые никак не формируют уважение к окружающим. Также негативно на поведение детей влияют такие популярные в последнее время фильмы и сериалы, как "Черный двор", "Пацанские истории" и "Слово пацана", – добавил он.

Указал Зулкаиров на и опасность знакомств в интернете. По статистике, подростки могут стать жертвами сексуальных преступлений после того, как заводят переписку в соцсетях с незнакомцами.

"Эксперты просят особо обратить внимание на ставшие в последнее время популярными так называемыми "вписки", где подростки снимают квартиру и отмечают различные события, зачастую без участия и контроля со стороны родителей. Употребляют спиртные напитки и в результате становятся жертвами преступлений.

Еще одной проблемой является виртуальное знакомство. Зачастую, согласно материалам уголовных дел, подростки становятся жертвами сексуальных преступлений после знакомства в интернете и переписки через социальные сети и мессенджеры", – резюмировал представитель МВД.

"Слово пацана" и общественный резонанс

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" российского режиссера Жоры Крыжовникова вызвал широкий общественный резонанс и в РФ. Некоторые общественные и политические деятели призвали запретить проект.

Так, например, глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сериалы, которые романтизируют период российской истории, связанный с появлением подростковых группировок, являются недопустимыми, передает РБК.

"Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем", — сказал Минниханов.

А уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал "Слово пацана", пишет Татар-Информ. Она считает это произведение романтизацией бандитизма и оправданием "казанского феномена".

Однако сценарист сериала Андрей Золотарев, комментируя данные претензии, выразил мнение, что не понимает, что в нем можно запретить.

"Мы не рассматриваем это (хайп – прим. РБК) как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу. Нам бы не хотелось такой рекламной кампании, уж точно не хочется, чтобы это связывали с каким-то криминалом", — отметил Золотарев.

Вчера начальник полиции Карасайского района Алматинской области Ельзат Канатулы обратился к родителям подростков после выхода сериала "Слово пацана". Он призвал пристально следить за поведением детей.

В Миннауки и Минпросвещения тем временем сообщили, что проверят проект, после чего будет решено, можно ли запретить сериал в Казахстане.

О чем сериал?

Действие восьмисерийного проекта студий Wink и Start "Слово пацана. Кровь на асфальте" разворачивается в 1970-1980-х годах. Сюжет повествует о "казанском феномене" — увеличении числа молодежных группировок в Казани, которые конкурировали за контроль над районами.

В сериале снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина и Анна Пересильд, пишет РИА Новости.