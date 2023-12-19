"Стали драться после сериала "Слово пацана": алматинка заявила о потасовке между детьми

Жительница Алматы рассказала о драке среди детей в возрасте от 7 до 15 лет. В письме в редакцию женщина отметила, что дети дрались сняв куртки, передает корреспондент NUR.KZ.

"Дети после просмотра "Слово пацана" (сериал - прим. ред.) начали массово выходить на разные бои, не имея каких-либо причин. Начали группироваться и устраивать драки друг с другом. Возраст мальчиков - от 7 до 15 лет. Такое можно увидеть уже и в других городах и районах. Люди считают, что это происходит после просмотра данного сериала", - сообщила жительница города в письме.

По ее словам, аналогичный инцидент произошел в микрорайоне Айнабулак-2.

"Дети пришли покататься на санках, а рядом с горками увидели нескольких ребят. Ребята начали материть друг друга, после - начали избивать. На улице -10 градусов, детки, сняв куртки. дрались друг с другом.

Остальные ребята, отойдя в сторонку, начали кричать: "Давай, давай, бей, бей, добивай". Позже подошла женщина. Она начала разнимать их, стоявшая рядом сестра одного мальчика начала орать на эту женщину. Сестре 13-14 лет", - говорится в сообщении.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы за комментарием, однако в ведомстве сообщили, что по данному факту никаких заявлений от граждан не поступало.

Напомним, в сентябре сообщалось о массовой драке, которую устроили подростки в Актау.

Ранее замглавы Комитета административной полиции в сенате заявил, что такие сериалы, как "Черный двор", "Пацанские истории" и "Слово пацана", плохо влияют на поведение детей.

Также о запрете сериала высказывались в Миннауки и Минпросвещения.

О чем сериал?

Действие восьмисерийного проекта студий Wink и Start "Слово пацана. Кровь на асфальте" разворачивается в 1970-1980-х годах. Сюжет повествует о "казанском феномене" - увеличении числа молодежных группировок в Казани, которые конкурировали за контроль над районами.

В сериале снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина и Анна Пересильд, пишет РИА Новости.

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