Полицейский из Алматинской области обратился к родителям подростков из-за сериала "Слово пацана"

После выхода российского сериала "Слово пацана" к родителям подростков обратился начальник полиции Карасайского района Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на его Instagram-аккаунт.

Начальник полиции Карасайского района Алматинской области Ельзат Канатулы отмечает, что сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" пропагандирует криминальную романтику в подростковой и школьной среде, содержит множество сцен насилия, употребления алкоголя, пошлости и нарушения закона.

"По сюжету в центре внимания – школьники. И именно подростки, по всей видимости, и являются главной целевой аудиторией фильма, даже упомянутая вынужденная маркировка "18+" вряд ли имеет значение: тем больше усилий приложат дети для доступа к запретному", – написал он.

Стражи порядка призвали родителей и педагогов школьных учреждений следить за поведением детей.

"Необходимо максимально приложить усилия на предотвращение роста преступности среди молодежи. Многие ребята под воздействием этого кино захотят походить на героев из сериала, и каков результат – исковерканные судьбы молодежи. Мы вместе должны не дать подросткам поломать им жизни. Чтоб не видеть матерей возле тюрем с сумками клетчатыми", – добавил Ельзат Канатулы.

Начальник полиции подчеркнул, что "драки, алкоголь, группировки – это не круто".

"Никакой романтики в этом нет, никакой красоты, героизма. В этом есть кровь, пот, страдания и проклятия. Мы в ответе за молодежь. Если сегодня мы будем "преступно" бездействовать, завтра мы получим "потерянное поколение", а ведь будущее нашей страны неразрывно связано с тем, какое молодое поколение мы с вами воспитаем", – подытожил он.

Добавим, что по информации на сайте РИА Новости, российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказывает о молодежных преступных группировках в конце 1980-х годов.

В восьмисерийном проекте снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина и Анна Пересильд.

Напомним, ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором запечатлена массовая драка школьников в Алматинской области.