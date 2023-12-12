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В стиле "Слова пацана": старые шапки и шарфы за полмиллиона пытаются продать в Казнете

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Исполнитель роли Андрея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте"
"Слово пацана. Кровь на асфальте". Фото: instagram.com/slovopacana.wink

Пока сериал "Слово пацана" набирает популярность, казахстанцы пытаются заработать на нем. В Сети появилась масса объявлений о продаже старых шапок и шарфов "в стиле сериала", передает NUR.KZ.

Предприимчивые жители нашей страны не растерялись, решив сделать небольшой бизнес на ставшем известным фильме. Правда, на продажу они выкладывают вещи из закромов родителей, а то и - бабушек и дедушек, а залог успеха в таких продажах - именно привязка к названию картины.

Среди объявлений можно найти как новые серии "Слова пацана", которые продают за 200 тенге, так и предметы одежды "в стиле сериала". Но наибольший интерес вызывают вещи, которые, казалось бы, давно отжили свое.

Шапка
Шапка. Фото: olx.kz

Например, потенциальным покупателям предлагают "легендарные часы Сasio, японские, водонепроницаемые", которые якобы сблизят обладателя с персонажем из сериала. Особой популярностью у продавцов пользуется шерстяная шапка в "дворовом стиле". Ее стоимость у разных пользователей сервиса объявлений варьируется от 400 до 450 тысяч тенге.

При этом одна из них - ношеная, о чем и говорит автор объявления, подчеркивая, что продаст ее не каждому: "Не для чушпанов", - говорится в объявлении. Шапка, по словам другого продавца, "имеет хорошее состояние" и предполагает гарантию в 15 лет.

Другой продавец, видимо, проявляя оригинальность и сарказм, решил и вовсе обменять такую шапку на самолет.

Шарф
Шарф. Фото: olx.kz

Фанаты сериала могут приобрести и мохеровый шарф ядовито-красного цвета. "Шарф как у Марата из "Слова Пацана". Мода 80-90-х. Дефицит. Количество ограничено", - пишет продавец, уверяя, что шарф абсолютно новый. Цена на него, правда, не столь велика, как на шапки - 10 450 тенге.

Белье
Белье. Фото: olx.kz

Но пальму первенства в оригинальности объявлений, пожалуй, можно отдать человеку, который решил продать нижнее белье. "Трусы из сериала "Слово пацана", - пишет он. К счастью, этот предмет одежды не был в употреблении, но стоимости его могут позавидовать, пожалуй, даже лакшери-бренды: 99 999 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050466-v-stile-slova-patsana-starye-shapki-i-sharfy-za-polmilliona-pytayutsya-prodat-v-kaznete/

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