О запрете сериала "Слово пацана" в Казахстане высказались в Миннауки и Минпросвещения

На брифинге в правительстве главы Минпросвещения и Миннауки ответили, могут ли в стране запретить российский сериал "Слово пацана" из-за пропаганды насилия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно сериала несколько заявлений было и в самой РФ сделано, мы сейчас изучаем этот вопрос, каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов и с Мининформации. Изучается вопрос.

При необходимости возможно будут какие-то решения приняты, но пока какого-то большого ажиотажа мы не видим. Вопрос изучается", - сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Министр добавил, что сам сериал не смотрел, поскольку не было времени.

"Мы против всякого рода насилия, поэтому, конечно, должна быть нулевая терпимость, но касаемо данного вопроса - идет изучение. Как вам известно, насколько я осведомлен, даже страна-производитель уже рассматривает этот вопрос у себя в стране. Поэтому, естественно, никакого насилия в школе (пропаганды - прим. ред.) или таких произведений не должно быть в нашей стране", - добавил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Журналисты уточнили, означает ли его высказывание согласие с запретом сериала.

"Мой коллега правильно сказал: сейчас нужно изучение экспертами и принятие правильного решения", - ответил Бейсембаев.

Он добавил, что тоже не смотрел этот сериал.

Как сообщает РИА Новости, российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказывает о молодежных преступных группировках в конце 1980 годов.

В восьмисерийном проекте снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина и Анна Пересильд.

Напомним, ранее начальник полиции Карасайского района Алматинской области Ельзат Канатулы обратился к родителям казахстанских подростков из-за сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Полицейский заявил, что сериал пропагандирует криминальную романтику в подростковой и школьной среде, содержит множество сцен насилия, употребления алкоголя, пошлости и нарушения закона.

"Необходимо максимально приложить усилия на предотвращение роста преступности среди молодежи. Многие ребята под воздействием этого кино захотят походить на героев из сериала, и каков результат - исковерканные судьбы молодежи. Мы вместе должны не дать подросткам поломать им жизни, чтобы не видеть матерей возле тюрем с клетчатыми сумками", - заявил Канатулы.