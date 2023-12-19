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30 лет независимости Казахстана

Могут ли запретить "Слово пацана" в Казахстане, ответили в МВД

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Герои сериала "Слово пацана"
Герои сериала "Слово пацана". Фото: instagram.com/slovopacana.wink

О сериале "Слово пацана" вновь высказались в МВД, сообщив, что в Минкультуры направлено письмо с просьбой проанализировать фильм на законность, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы думаем что по сериалам, наверное, нам необходимо с Минкультуры, Минпросвещения и МВД, а также с другими заинтересованными госорганами вырабатывать совместные фильмы, интересные для молодежи на интересную тему, без насилия, убийств и буллинга, без суицидов, чтобы молодежь воспитывать в другом плане", - рассказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев во время брифинга в СЦК.

Также в МВД сообщили, что в настоящее время разрабатываются проекты по повышению идеологического сознания несовершеннолетних, направленные на повышение чувства патриотизма и уважения к старшим своим коллегам.

"В этой связи по сериалам, которые негативный окрас имеют, во все территориальные департаменты направлено поручение совместно с Минпросвещения провести лекции с учениками и студентами на тему того, что криминальная идеология приводит к смерти или тюрьме и в этом ничего хорошего нет", - добавили в ведомстве.

Кроме того, на вопрос, стоит ли запретить сериал "Слово пацана", в МВД ответили, что направлено соответствующее письмо в Минкультуры для анализа фильма на предмет противоправности.

"Направлено соответствующее письмо в Минкультуры для анализа фильма на предмет противоправности. Если Минкультуры посчитает данный фильм противоправным, будут приняты меры", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что замглавы Комитета административной полиции в сенате заявил, что такие сериалы, как "Черный двор", "Пацанские истории" и "Слово пацана" плохо влияют на поведение детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051521-mogut-li-zapretit-slovo-patsana-v-kazahstane-otvetili-v-mvd/

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