"Чем вы отличаетесь от Гитлера?": Эрдоган и Нетаньяху обменялись громкими обвинениями

Президент Турции и премьер Израиля обменялись громкими обвинениями. Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером, последний отреагировал на эти слова, передает NUR.KZ со ссылкой на Times of Israel.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своей речи в среду в Анкаре заявил, что премьер Биньямин Нетаньяху хуже Адольфа Гитлера, также он сравнил обращение Израиля с палестинцами в секторе Газа с тем, как обходились с евреями во время Холокоста.

"Мы видели нацистские лагеря Израиля. Как это происходит? Раньше говорили о Гитлере, но чем вы отличаетесь от Гитлера? Это еще хуже, чем Гитлер. То, что делает Нетаньяху, ничуть не хуже того, что делал Гитлер", – заявил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что израильский премьер получает поддержку от Запада, при этом погибают десятки тысяч жителей Газы.

"Он богаче Гитлера. Он получает поддержку от Запада, он получает всевозможную поддержку от США, и при всей этой поддержке 20 тыс. жителей Газы были убиты", – заявил он.

Нетаньяху ответил на громкие заявления Эрдогана, отметив, что Турции не стоит читать лекции по морали.

"Эрдоган, который совершает геноцид против курдов, который установил мировой рекорд по количеству заключенных в тюрьму журналистов, выступающих против его правления, – последний, кто может читать нам мораль.

ЦАХАЛ – самая нравственная армия в мире, которая борется и уничтожает самую отвратительную и жестокую террористическую организацию в мире: ХАМАС – ИГИЛ, совершившую преступления против человечества, которую восхваляет и поддерживает Эрдоган", – заявил лидер Израиля в ответ.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Ранее власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа.

Также по сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.