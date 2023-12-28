Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Израиль расширил наземное наступление на лагеря беженцев в центре сектора Газа

Опубликовано:

Танк стреляет
Израильский танк. Иллюстративное фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Израиль расширяет и активизирует сухопутное наступление – в последние дни операция распространилась на лагеря палестинских беженцев в центральной части сектора Газа, где, как считают израильские военные, могут укрываться боевики ХАМАС.

На днях Израиль официально предупредил, что война с ХАМАС может затянуться на месяцы.

ООН выразила серьезную обеспокоенность после того, как в последние дни в результате израильских ударов, как сообщается, в трех лагерях беженцев погибли десятки людей.

Тяжелые бои продолжаются и на юге, в городе Хан-Юнис.

Министерство здравоохранения сектора Газа, которое контролирует ХАМАС, сообщило, что за 11 недель боевых действий было убито более 21 тысячи человек – в основном дети и женщины.

Что происходит в центральной части сектора Газа?

Палестинские СМИ со ссылкой на местных чиновников и очевидцев сообщили, что десятки мирных жителей были убиты в ходе продолжавшихся прошлой ночью ударов по сектору Газа.

Сообщалось о сильных бомбардировках в центральных районах и в нескольких лагерях. Пелестинские информагентства сообщали об ударах в Аль-Нусейрате, в результате которых несколько человек были убиты и еще десятки ранены, а также об ударе по школе для девочек в Аль-Магази, где погибли пять человек

Местные жители сообщили агентству Reuters, что к востоку и северу от района лагеря Аль- Бурейдж шли ожесточенные бои.

Управление ООН по правам человека (OHCHR) заявило, что обеспокоено бомбардировками центральной части и густонаселенных лагерей, сославшись на отчет организации «Врачи без границ» (MSF) о том, что в одну из больниц после израильских ударов в воскресенье привезли 131 погибшего.

В ООН также предупредили о «усугубляющейся катастрофической гуманитарной ситуации», заявив, что все дороги, соединяющие три лагеря в центре Газы, были разрушены, а действующие убежища и больницы критически переполнены и страдают от недостатка ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052997-izrail-rasshiril-nazemnoe-nastuplenie-na-lagerya-bezhentsev-v-tsentre-sektora-gaza/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Навального нашли в исправительной колонии на Ямале ХАМАС заявляет о 70 погибших в результате удара Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази «Это чрезвычайщина». Законна ли национализация автодилера «Рольф»?
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.