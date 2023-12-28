Израиль расширил наземное наступление на лагеря беженцев в центре сектора Газа

Израиль расширяет и активизирует сухопутное наступление – в последние дни операция распространилась на лагеря палестинских беженцев в центральной части сектора Газа, где, как считают израильские военные, могут укрываться боевики ХАМАС.

На днях Израиль официально предупредил, что война с ХАМАС может затянуться на месяцы.

ООН выразила серьезную обеспокоенность после того, как в последние дни в результате израильских ударов, как сообщается, в трех лагерях беженцев погибли десятки людей.

Тяжелые бои продолжаются и на юге, в городе Хан-Юнис.

Министерство здравоохранения сектора Газа, которое контролирует ХАМАС, сообщило, что за 11 недель боевых действий было убито более 21 тысячи человек – в основном дети и женщины.

Что происходит в центральной части сектора Газа?

Палестинские СМИ со ссылкой на местных чиновников и очевидцев сообщили, что десятки мирных жителей были убиты в ходе продолжавшихся прошлой ночью ударов по сектору Газа.

Сообщалось о сильных бомбардировках в центральных районах и в нескольких лагерях. Пелестинские информагентства сообщали об ударах в Аль-Нусейрате, в результате которых несколько человек были убиты и еще десятки ранены, а также об ударе по школе для девочек в Аль-Магази, где погибли пять человек

Местные жители сообщили агентству Reuters, что к востоку и северу от района лагеря Аль- Бурейдж шли ожесточенные бои.

Управление ООН по правам человека (OHCHR) заявило, что обеспокоено бомбардировками центральной части и густонаселенных лагерей, сославшись на отчет организации «Врачи без границ» (MSF) о том, что в одну из больниц после израильских ударов в воскресенье привезли 131 погибшего.

В ООН также предупредили о «усугубляющейся катастрофической гуманитарной ситуации», заявив, что все дороги, соединяющие три лагеря в центре Газы, были разрушены, а действующие убежища и больницы критически переполнены и страдают от недостатка ресурсов.