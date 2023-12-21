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Блинкен поделился, в чем согласен с Путиным в вопросе Украины

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен. Фото: John MacDougall / AFP via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время последнего брифинга рассказал, в чем согласен с российским президентом Владимиром Путиным в вопросе Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на Госдеп.

Во время своей очередной встречи с прессой госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что поддержка от США помогла не только Украине.

"90% помощи в области безопасности, которую мы предоставили Украине, было потрачено здесь, в Соединенных Штатах, принося пользу американскому бизнесу, рабочим, населению, укрепляя оборонную промышленную базу нашей страны", – подчеркнул Блинкен.

По его словам, президент России Владимир Путин в последние недели утверждал, что у Украины нет будущего, но это не так.

"В одном и только в одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки крайне важна для того, чтобы храбрые солдаты и граждане Украины могли продолжать борьбу, чтобы война России оставалась стратегическим провалом, и чтобы продолжать помогать Украине твердо стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом плане. Путин делает ставку на то, что наши разногласия помешают нам помочь Украине. Мы уже доказали ему, что он ошибается, мы докажем ему, что он ошибается снова", – приводятся слова Госсекретаря США на официальном сайте Госдепартамента.

Как писала Русская служба Би-би-си ранее, украинский президент Владимир Зеленский дал итоговую пресс-конференцию за год, в ходе которой заявил, что масштабы мобилизации в его стране могут существенно возрасти. Также он высказался о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

Перед этим в Белом доме заявили о высокой вероятности военного конфликта между США и РФ в случае ее победы в Украине. Наряду с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников к дальнейшей поддержке Киеву. В противном случае альянсу нужно "быть готовым в плохим новостям".

Также мы писали, что президент Зеленский в недавнем интервью заявил, что война с Россией перешла на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления.

В начале ноября США выделили Украине помощь на 425 млн долларов – об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Позже глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал стране поддержку "столько, сколько потребуется".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051805-blinken-podelilsya-v-chem-soglasen-s-putinym-v-voprose-ukrainy/

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