"Проявления системных проблем". Остались ли в Украине олигархи и мешают ли они ее вступлению в ЕС?

В феврале 2023 года Владимир Зеленский заявил, что «уничтожил олигархов» в Украине. Так он подытожил на тот момент результаты почти четырехлетней деятельности на посту президента.

Через полгода после этих заявлений Венецианская комиссия раскритиковала президентский закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», который теперь называют законом о деолигархизации.

Юристы комиссии указывали, что закон слишком персонифицированный и карательный, и рекомендовали поставить его на паузу. Власти согласились на это и, в частности, приостановили создание публичного реестра олигархов, в который планировали включить более 80 крупных бизнесменов.

В ноябрьском отчете Европейская комиссия среди трех проблемных сфер, которые Украина должна преодолеть для старта переговоров о вступлении в ЕС, назвала недостаточный прогресс в уменьшении олигархического влияния.

Но в то же время почти за два года войны состояние и влияние тех, кого в Украине принято называть олигархами, существенно уменьшились.

Олигархический капитал

Поскольку закон, в котором содержались определения понятия «олигарх» и критерии, по которым их планировали включать в реестр, раскритиковали в Евросоюзе, то сейчас речь может идти только о «не юридическом определении олигарха как лица, владеющего значительными активами и медиаресурсами и влияющего на ситуацию в стране», пояснил Украинской службе Би-би-си эксперт киевского Центра экономической стратегии (ЦЭС) Владимир Ланда.

Из-за идущей войны оценка состояния олигархов может быть существенно искажена, а номинальная стоимость активов далеко не всегда отражает реальную, отмечает он.

И все же экономисты ЦЭС в последнем исследовании смогли оценить доли различных типов капитала в украинской экономике, в том числе олигархического.

ЦЭС проанализировал капитал 300 крупнейших предприятий Украины, а также государственных и коммунальных предприятий и смоделировал их распределение по типам капитала.

Как рассказывает Владимир Ланда, один из авторов исследования, на сегодня олигархический капитал составляет пятую часть — 21% — от всего капитала.

Как считает эксперт «CASE Украина» Владимир Дубровский, говорить о том, что олигархическая система уничтожена, как об этом заявлял почти год назад президент Зеленский, пока еще преждевременно.

«Олигархи, как и коррупция, это не какие-то явления, существующие сами по себе. Это проявления системных проблем, которые есть в стране. И они никуда не делись. Потому что переплетение бизнеса и власти, если не на центральном, то на местном уровнях точно остается. Однако влияние олигархов упало, и они понимают, что сейчас не время продвигать свои политические интересы», — сказал Дубровский Украинской службе Би-би-си.

В то же время, полагает Владимир Ланда, доля олигархического капитала, вероятно, будет меняться по объективным причинам.

«Мы видим, что в последние годы новые олигархи не появляются. Большинство олигархов заработали свой капитал на приватизации 90-х годов, а последние появились, пожалуй, при президентстве Виктора Януковича, то есть более 10 лет назад», — отмечает экономист.

Меняется также структура капитала.

«Растет новое поколение бизнеса, в частности IT-компании. Ни одна из них не была замечена в олигархической приватизации 90-х, они развиваются благодаря собственным талантам», — добавляет Ланда.

Частичная деолигархизация состоялась?

Те, кого в Украине принято называть олигархами, сами себя таковыми не считают.

Ринат Ахметов называл себя «крупнейшим частным инвестором, работодателем и налогоплательщиком», Виктор Пинчук считал себя «бизнесменом и филантропом».

Отрицали свою принадлежность к олигархическому сословию и другие бизнесмены, которых традиционно к нему относили и которые, наверное, оказались бы в реестре олигархов, который готовил СНБО: Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Юрий Костюк, Константин Жеваго, Александр Ярославский, семья Герег.

После рекомендации Венецианской комиссии приостановить антиолигархический закон богатейшие бизнесмены получили дополнительные основания не считать себя олигархами.

Однако Зеленский и его команда уверены, что даже сам факт принятия закона поспособствовал уменьшению их «аппетитов».

«Я убежден, что клан олигархов является самым большим злом, которое привело к тому состоянию, которое есть сейчас. Та искаженная модель экономики, искусственное управление страной привели к тому, что Украина получила лейбл очень коррумпированной страны, который нам приходится отрывать с кровью», — уверял в интервью Радио «Свобода» председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он убежден, что закон о деолигархизации, несмотря на его критику европейскими структурами, частично изменил статус олигархов, поскольку часть из них начала отказываться от имущества.

Самый богатый из бизнесменов, Ринат Ахметов, летом 2022 года, когда приближалось время запуска реестра олигархов, прекратил выпуск печатных СМИ, которые принадлежали его корпорации СКМ, а также аннулировал лицензии компании «Медиа Группа Украины» и таким образом уменьшил шансы попасть в реестр олигархов.

Петр Порошенко также изменил статус телеканалов «Пятый» и «Прямой». И он сам, и холдинг «Свободные медиа», который приобрел телеканалы, признавали, что это сделано вынужденно, из-за требований закона об олигархах.

Однако главные потери активов олигархов связаны с войной. Наибольшие убытки понесли Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Украинский Forbes подсчитал, что активы Ахметова сократились на 64%, он потерял 8,8 млрд долларов. Крупнейшие из них — Мариупольский меткомбинат им. Ильича и «Азовсталь» — разрушены, а энергетические компании, входящие в ДТЭК, понесли урон из-за российских ракетных атак.

Активы Игоря Коломойского тоже сократились — прежде всего, после национализации компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». Он потерял около миллиарда долларов, и сейчас его состояние оценивается примерно в 800 млн.

Из-за потери «Укрнафты» и «Укртатнафты» обеднел и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

Что касается других руководителей крупного бизнеса, которых причисляли к олигархам, то, хотя они и теряли активы, эти потери были менее значительными.

Металлургический бизнес Виктора Пинчука, пищевой — Петра Порошенко расположены преимущественно на территориях, где не ведутся боевые действия, поэтому они не прекращали работу.

В список богачей входили владельцы сети «Эпицентр» Александр и Галина Гереги, а также сельскохозяйственный магнат Юрий Костюк, чьи предприятия пострадали в начале войны. Но снижение доходов у них тоже не было таким существенным, как у Ахметова или Коломойского.

Что дальше?

Венецианская комиссия сочла, что закон о деолигархизации концептуально неверный, и советовала менять не его, а создавать систему правил, которые бы сделали невозможным появление олигархов.

Для этого надо принимать десятки законов в сфере судопроизводства, борьбы с коррупцией, отмывания денег, государственных закупок, налогов, финансирования партий. А это может занять немало времени.

Нельзя сказать, что в последние годы Украина ничего не делала. Ранее в промежуточных отчетах Еврокомиссия указывала на определенный прогресс. Парламент даже в самые последние недели перед саммитом ЕС, который начнется 14 декабря в Брюсселе, принял немало законов, рекомендованных евроструктурами.

Официальный Киев надеется, что Евросоюз оценит уже сделанные страной шаги, и начало переговоров о вступлении не будет заблокировано.