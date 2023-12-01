"Мы не достигли желаемого". Зеленский признал неудачу контрнаступления, но заявил, что Украина не отступает

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press, что война с Россией перешла на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления.

«У нас новый этап войны, и это факт, — сказал Зеленский AP во время поездки в Харьков. — Зима сама по себе — новый этап войны».

Как пишет агентство, с наступлением зимы украинское командование ждут новые, но уже знакомые проблемы: низкие температуры, голые поля, на которых военным негде укрыться.

Снова возникла и угроза масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру украинских городов. По словам Зеленского, зимой боевые действия ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов.

В то же время запасы боеприпасов заканчиваются, что может парализовать военные операции украинских военных.

Долгожданное контрнаступление, начавшееся после поставок военной помощи Запада на сумму в десятки миллиардов долларов, не привело к ожидаемым прорывам, напоминает AP. Теперь некоторые украинские чиновники обеспокоены, будет ли дальнейшая помощь столь же щедрой.

Отвечая на вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, Зеленский сказал: «Послушайте, мы не отступаем, — я удовлетворен. Мы сражаемся со второй армией мира, я доволен». И добавил: «Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили все оружие, которое хотели, я не могу быть этим доволен, но я также не могу слишком сильно жаловаться».

«Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемого. И это факт», — сказал Зеленский.

По данным западных военных аналитиков, в ходе летнего контрнаступления ВСУ пытались выйти к побережью Азовского моря (или приблизиться к нему), чтобы таким образом перекрыть наземный коридор из России в аннексированный Крым и разрезать группировку российских войск на оккупированной части левобережья Днепра.

Основной удар ВСУ нанесли в Запорожской области, намереваясь выйти к стратегически важному городу Токмак. Однако уже на первых этапах наступления украинские войска натолкнулись на хорошо заминированные и укрепленные российские оборонительные рубежи. В результате ВСУ перешли к более знакомой им тактике наступления небольшими группами, которая пока принесла лишь ограниченные результаты.

Тем временем этой осенью российские войска начали наступательные действия на большинстве участков фронта: в том числе в районе Авдеевки в Донецкой области, а также под Купянском в Харьковской области.

Не только провалы

По словам Зеленского, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а быстрому наступлению помешала также ограниченная численность вооруженных сил.

Нет достаточных сил, чтобы достичь желаемых результатов быстрее, сказал Зеленский: «Но это не означает, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы воюем за то, что нам принадлежит».

При этом в интервью AP Зеленский назвал некоторые положительные результаты последних нескольких месяцев. К ним он отнес, что:

Украина смогла добиться некоторых территориальных приобретений, сражаясь против хорошо укрепившегося и лучше вооруженного противника.

В результате украинских атак по Крыму уменьшилась роль Черноморского флота России, в том числе был нанесен удар по штабу ЧФ в Севастополе.

Киев смог установить временный коридор для экспорта своего зерна, несмотря на выход России из продовольственной сделки по поставкам из черноморских портов Украины.

По словам Зеленского, он опасается, что война в Украине уйдет на второй план на фоне войны Израиля с ХАМАС, поскольку это тоже может привести к сокращению военной помощи Запада.

«Понимаете, внимание равно помощи. Отсутствие внимания будет означать отсутствие помощи. Мы боремся за все внимание, которое только возможно. Без внимания может быть слабость в [американском] Конгрессе».

Учитывая постоянную нехватку оружия и боеприпасов, украинский президент считает важнейшим следующим этапом для Украины увеличение внутреннего производства оружия.

На это выделяется значительная часть бюджета Украины, но текущего объема производства точно не хватит, чтобы переломить ход войны. Теперь Зеленский надеется, что западные союзники, включая США, предложат ему выгодные кредиты и лицензии на производство американской военной техники.

«Дайте нам эти возможности и мы будем строить, — сказал он АР. — Каких бы усилий или времени это ни потребовало, мы это сделаем — и сделаем очень быстро». «Это выход», — заявил Зеленский, добавив, что ничто не пугает Россию больше, чем самодостаточная в военном отношении Украина.