"Мы должны быть готовы к плохим новостям": генсек НАТО о ситуации в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины. В противном случае Североатлантическому альянсу нужно "быть готовым в плохим новостям", пишет DW.

Столтенберг считает, что союзники должны и дальше поддерживать Украину, ведь это - в интересах НАТО.

"Нужно понимать, что в случае победы президента Путина Украину ожидает трагедия. Но и для нас это будет опасно. Поэтому это в наших собственных интересах, чтобы Украина выстояла", - заявил он.

Генсек НАТО признал, что за последние несколько месяцев существенных подвижек не произошло, но это, по его словам, не означает провал контрнаступления ВСУ.

Он также считает, что ситуация может ухудшиться из-за недостаточной поддержки Запада.

"Мы также должны быть готовы к плохим новостям. Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что сейчас очень важно решить проблему фрагментации европейской оборонной промышленности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией перешла на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления. Однако он заявил, что Украина не намерена отступать.

Не так давно мэр Киева Кличко обрушился с критикой в адрес президента Владимира Зеленского. В недавнем интервью одному из немецких СМИ он заявил, что Украина движется к авторитаризму. А в беседе с корреспондентами 20 Minuten высказался о падении популярности украинского лидера и предупредил Зеленского о расплате за совершенные ошибки.