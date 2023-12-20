Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Главное с пресс-конференции Зеленского: мобилизация, призыв женщин, отношения с Залужным, перспективы войны

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu via Getty Images

Президент Владимир Зеленский дал итоговую пресс-конференцию за год, в ходе которой заявил, что масштабы мобилизации в Украине могут существенно возрасти.

Президент заявил, что украинские военные попросили его о мобилизации 450-500 тыс. человек, но он предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.

Он также сообщил, что не намерен подписывать закон о мобилизации, предполагающий привлечение в ряды ВСУ женщин, однако может при определенных условиях согласиться с мобилизацией украинцев в возрасте от 25 лет.

Президент Украины отметил, что России не удалось достичь на войне «ни одной победы» и отверг предположения, что Украина рискует проиграть.

Ситуацию на фронте и отношения с военным командованием президент комментировал неохотно, с трудом скрывая раздражение, и несколько раз уходил от прямого ответа на вопрос, намерен ли он уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В итоге Зеленский назвал главкома членом своей команды и подчеркнул, что ждет от него конкретных результатов и работы на благо Украины.

Президент Украины также выразил уверенность, что США в ближайшем будущем смогут разблокировать выделение Киеву дополнительной военной помощи.

"Россия не достигла ни одной победы"

Пресс-конференция Зеленского началась с благодарности, которую президент Украины выразил воинам Вооруженных сил Украины, которые сражаются на фронте.

Зеленский заявил, что «Россия не достигла ни одной победы», а на вопрос корреспондентки Би-би-си Джессики Паркер, есть ли опасность, что Украина начинает проигрывать в этой войне, категорически ответил: «Нет!»

По его словам, в 2022 году Украина оказалась в очень сложной ситуации, когда значительная часть территории страны была оккупирована, но Украине удалось прорвать блокаду.

Зеленский сказал, что цена победы очень высока, и согласился, что у Украины «есть трудности» — сейчас они, в числе прочего, связаны с недостатком артиллерийских снарядов и противотанкового оружия.

Он отметил, что авторы каких-либо прогнозов на самом деле не могут предсказать, чем и когда может закончиться конфликт.

«Война, победа, стагнация — зависит от многих решений, многих направлений, но в большинстве -– от нас с вами. Если мы не потеряем нашу стойкость, мы закончим войну раньше», — сказал президент.

Он также напомнил о том, что российские власти ранее прогнозировали быструю победу над Украиной, но их прогнозы не сбылись.

Вопрос мобилизации

По словам Зеленского, военные попросили его о мобилизации 450-500 тыс. человек, однако он предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.

«Я сказал, что мне нужно больше аргументов», — сказал Зеленский.

По его словам, в этом отношении важно соблюдать справедливость.

«Мы не можем потерять самых смелых людей», — подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что стоимость мобилизации такого числа людей составит около 500 млрд гривен (около 13 млрд долларов).

На вопрос о том, сможет ли он подписать закон о мобилизации, если в нем будет предусмотрено привлечение к военной службе женщин, Зеленский ответил: «женщин — не подпишу».

Он выразил готовность одобрить закон о мобилизации, включающий мобилизацию других категорий населения, в том числе людей с 25 лет, но при определенных условиях. Сейчас в Украине мобилизуют с 27 лет.

«Частичное членство в НАТО — это ерунда»

Украинская журналистка спросила Зеленского, может ли Украина войти в НАТО частично, то есть так, чтобы гарантии безопасности распространялись не на всю территорию страны, а лишь на регионы, которые не оккупированы Россией.

Президент Украины заявил, что Украину в НАТО пока не приглашали, хотя для страны — это «самый сильный вариант».

«Нас не приглашают в НАТО. И сигналы по частичному членству — это ерунда, честно говоря. Мы никогда не получали такое предложение ни от кого из партнеров», — сказал он.

Он также признал, что переговоры с западными странами о подписании двусторонних договоров о гарантиях безопасности с западными союзниками идут медленнее, чем хотелось бы.

Зеленский уточнил, что Украина все еще должна передать партнерам свои соображения относительно военной составляющей таких договоров.

Уволит ли Зеленский Залужного?

В течение последних месяцев многочисленные наблюдатели и источники журналистов сообщали о серьезном конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

По данным публикаций западных СМИ, президент якобы раздражен популярностью Залужного и его ноябрьским интервью, в котором он заявил о тупике на фронте и переходе к позиционной войне.

Представители украинской власти отрицают, что такой конфликт имеет место.

В ходе пресс-конференции Зеленского спросили, может ли Украина поменять стратегию свой военной кампании после неудачных результатов летнего контрнаступления, и не намерен ли он менять военное руководство.

«Стратегию нельзя поменять по нашей конституции — это наша территория», — сказал президент.

Он добавил, что тактику можно поменять «после анализа наших действий в 2023 году».

На часть вопроса о смене военного руководства Зеленский не ответил.

После этого вопрос в той или иной форме поднимался несколько раз, и в итоге корреспондентка украинского общественного вещателя «Суспильне» прямо спросила Зеленского, планируется ли увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Для чего развивать эту тематику? У меня рабочие отношения с Залужным. Он должен отвечать за результат на поле боя, как главком вместе с Генштабом», — заявил президент.

Какого Зеленского мы увидели во время пресс-конференции?

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си в Киеве:

Это был наш старый знакомый Зеленский, а не какой-то новый. Ему все так же больше нравится говорить о темах, которые касаются международной повестки, о своих контактах с мировыми лидерами, а не о внутренних проблемах.

На вопросы о внутренних проблемах он, как правило, отвечал, что ему банально не хватает времени за ними следить. Что за их решение отвечает правительство, или военные, или еще кто-то. Его дело — это быть лидером, представлять Украину на мировой арене, вести войну.

Но при этом было видно, что на вопрос польского журналиста о вопросах Украины с его страной пронял Зеленского до глубины души: он отвечал на него очень долго, детально и практически пересказал всю двухгодовую историю этих непростых и неоднозначных отношений с Польшей.

Было видно, что Зеленский искренне переживает, что если на выборах президента США победит Дональд Трамп, то это может поменять ситуацию на войне в Украине — причем не к лучшему.

Но в остальном это был все тот же Зеленский, который пытался как-то подшучивать с журналистами. Например, еще одному польскому журналисту он заявил, что Украина согласна предоставить его маме вагон «Укрзализныци» для того, чтобы она могла посетить своего сына.

И еще — чисто с человеческой точки зрения (и это также объединяет этого Зеленского с прошлогодним), было видно, что он очень устал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051597-glavnoe-s-press-konferentsii-zelenskogo-mobilizatsiya-prizyv-zhenschin-otnosheniya-s-zaluzhnym-perspektivy-voyny/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Рассмотрение исков Навального приостановлено. Судьи не знают, где он Убитые по ошибке израильские заложники писали остатками еды просьбы о помощи Венесуэла и Гайана договорились не начинать войну
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.