Главное с пресс-конференции Зеленского: мобилизация, призыв женщин, отношения с Залужным, перспективы войны

Президент Владимир Зеленский дал итоговую пресс-конференцию за год, в ходе которой заявил, что масштабы мобилизации в Украине могут существенно возрасти.

Президент заявил, что украинские военные попросили его о мобилизации 450-500 тыс. человек, но он предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.

Он также сообщил, что не намерен подписывать закон о мобилизации, предполагающий привлечение в ряды ВСУ женщин, однако может при определенных условиях согласиться с мобилизацией украинцев в возрасте от 25 лет.

Президент Украины отметил, что России не удалось достичь на войне «ни одной победы» и отверг предположения, что Украина рискует проиграть.

Ситуацию на фронте и отношения с военным командованием президент комментировал неохотно, с трудом скрывая раздражение, и несколько раз уходил от прямого ответа на вопрос, намерен ли он уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В итоге Зеленский назвал главкома членом своей команды и подчеркнул, что ждет от него конкретных результатов и работы на благо Украины.

Президент Украины также выразил уверенность, что США в ближайшем будущем смогут разблокировать выделение Киеву дополнительной военной помощи.

"Россия не достигла ни одной победы"

Пресс-конференция Зеленского началась с благодарности, которую президент Украины выразил воинам Вооруженных сил Украины, которые сражаются на фронте.

Зеленский заявил, что «Россия не достигла ни одной победы», а на вопрос корреспондентки Би-би-си Джессики Паркер, есть ли опасность, что Украина начинает проигрывать в этой войне, категорически ответил: «Нет!»

По его словам, в 2022 году Украина оказалась в очень сложной ситуации, когда значительная часть территории страны была оккупирована, но Украине удалось прорвать блокаду.

Зеленский сказал, что цена победы очень высока, и согласился, что у Украины «есть трудности» — сейчас они, в числе прочего, связаны с недостатком артиллерийских снарядов и противотанкового оружия.

Он отметил, что авторы каких-либо прогнозов на самом деле не могут предсказать, чем и когда может закончиться конфликт.

«Война, победа, стагнация — зависит от многих решений, многих направлений, но в большинстве -– от нас с вами. Если мы не потеряем нашу стойкость, мы закончим войну раньше», — сказал президент.

Он также напомнил о том, что российские власти ранее прогнозировали быструю победу над Украиной, но их прогнозы не сбылись.

Вопрос мобилизации

По словам Зеленского, военные попросили его о мобилизации 450-500 тыс. человек, однако он предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.

«Я сказал, что мне нужно больше аргументов», — сказал Зеленский.

По его словам, в этом отношении важно соблюдать справедливость.

«Мы не можем потерять самых смелых людей», — подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что стоимость мобилизации такого числа людей составит около 500 млрд гривен (около 13 млрд долларов).

На вопрос о том, сможет ли он подписать закон о мобилизации, если в нем будет предусмотрено привлечение к военной службе женщин, Зеленский ответил: «женщин — не подпишу».

Он выразил готовность одобрить закон о мобилизации, включающий мобилизацию других категорий населения, в том числе людей с 25 лет, но при определенных условиях. Сейчас в Украине мобилизуют с 27 лет.

«Частичное членство в НАТО — это ерунда»

Украинская журналистка спросила Зеленского, может ли Украина войти в НАТО частично, то есть так, чтобы гарантии безопасности распространялись не на всю территорию страны, а лишь на регионы, которые не оккупированы Россией.

Президент Украины заявил, что Украину в НАТО пока не приглашали, хотя для страны — это «самый сильный вариант».

«Нас не приглашают в НАТО. И сигналы по частичному членству — это ерунда, честно говоря. Мы никогда не получали такое предложение ни от кого из партнеров», — сказал он.

Он также признал, что переговоры с западными странами о подписании двусторонних договоров о гарантиях безопасности с западными союзниками идут медленнее, чем хотелось бы.

Зеленский уточнил, что Украина все еще должна передать партнерам свои соображения относительно военной составляющей таких договоров.

Уволит ли Зеленский Залужного?

В течение последних месяцев многочисленные наблюдатели и источники журналистов сообщали о серьезном конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

По данным публикаций западных СМИ, президент якобы раздражен популярностью Залужного и его ноябрьским интервью, в котором он заявил о тупике на фронте и переходе к позиционной войне.

Представители украинской власти отрицают, что такой конфликт имеет место.

В ходе пресс-конференции Зеленского спросили, может ли Украина поменять стратегию свой военной кампании после неудачных результатов летнего контрнаступления, и не намерен ли он менять военное руководство.

«Стратегию нельзя поменять по нашей конституции — это наша территория», — сказал президент.

Он добавил, что тактику можно поменять «после анализа наших действий в 2023 году».

На часть вопроса о смене военного руководства Зеленский не ответил.

После этого вопрос в той или иной форме поднимался несколько раз, и в итоге корреспондентка украинского общественного вещателя «Суспильне» прямо спросила Зеленского, планируется ли увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Для чего развивать эту тематику? У меня рабочие отношения с Залужным. Он должен отвечать за результат на поле боя, как главком вместе с Генштабом», — заявил президент.

Какого Зеленского мы увидели во время пресс-конференции?

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си в Киеве:

Это был наш старый знакомый Зеленский, а не какой-то новый. Ему все так же больше нравится говорить о темах, которые касаются международной повестки, о своих контактах с мировыми лидерами, а не о внутренних проблемах.

На вопросы о внутренних проблемах он, как правило, отвечал, что ему банально не хватает времени за ними следить. Что за их решение отвечает правительство, или военные, или еще кто-то. Его дело — это быть лидером, представлять Украину на мировой арене, вести войну.

Но при этом было видно, что на вопрос польского журналиста о вопросах Украины с его страной пронял Зеленского до глубины души: он отвечал на него очень долго, детально и практически пересказал всю двухгодовую историю этих непростых и неоднозначных отношений с Польшей.

Было видно, что Зеленский искренне переживает, что если на выборах президента США победит Дональд Трамп, то это может поменять ситуацию на войне в Украине — причем не к лучшему.

Но в остальном это был все тот же Зеленский, который пытался как-то подшучивать с журналистами. Например, еще одному польскому журналисту он заявил, что Украина согласна предоставить его маме вагон «Укрзализныци» для того, чтобы она могла посетить своего сына.

И еще — чисто с человеческой точки зрения (и это также объединяет этого Зеленского с прошлогодним), было видно, что он очень устал.