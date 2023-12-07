Белый дом заявил о высокой вероятности военного противостояния США и России

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о высокой вероятности военного конфликта между США и РФ в случае ее победы в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на .

По словам Кирби, если Россия победит в войне с Украиной, то Вашингтон намерен действовать согласно статье 5 подписанного в 1949 году Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную защиту в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран-участниц НАТО.

"Если позволить Путину просто так расправиться с Украиной, то чем это закончится? Это может угрожать нашим союзникам по НАТО. Это может привести к принятию обязательств по статье 5 – и тогда в войну будут вовлечены войска Соединенных Штатов и наших союзников по НАТО.

Сейчас, когда приближается зима и время начинает сокращаться, у нас есть возможность помочь Украине вернуть территорию, принадлежащую ей и ее народу", – сказал Джон Кирби.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины. В противном случае Североатлантическому альянсу нужно "быть готовым к плохим новостям".

Также на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией перешла на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления. Однако он заявил, что Украина не намерена отступать.

При этом вчера сообщалось, что Владимир Зеленский отменил свое выступление перед сенаторами США в последний момент. Причину такого решения не назвали.