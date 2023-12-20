Байден назвал Путина "старым приятелем" Трампа

Американский президент Джо Байден заявил, что Дональд Трамп, который также баллотируется на пост лидера США в 2024 году, во многом согласен с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

"В эти выходные Трамп обнимался со своим старым другом Путиным. В эти выходные Трамп даже цитировал его. Это неудивительно. В конце концов, между Москвой и Мар-а-Лаго существует много общего", – сказал Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Мэриленде.

Президент США имел в виду скандальный митинг Трампа в Нью-Гемпшире в субботу, во время которого бывший американский лидер цитировал Путина.

Трамп, цитируя Путина, сказал, что "политически мотивированное преследование", организованное против него Байденом, "показывает гнилость американской политической системы".

Напомним, в феврале прошлого года в одном из интервью бывший президент США назвал Владимира Путина гениальным.

"Когда я увидел это по телевидению, я сказал: "Это гениально". Путин объявил большую часть Украины независимой. О, это замечательно", – сказал тогда Трамп.

А также он назвал российского президента "сообразительным".

"Я очень хорошо знал Путина. Я прекрасно с ним ладил. Я ему нравился. Он мне нравился. Он любит свою страну, понимаете? Он любит свою страну", – утверждал Трамп.

В апреле бывший президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина умнейшими людьми.

Между тем Трамп уже с начала года активно ведет свою предвыборную кампанию на выборах президента США, которые состоятся в 2024 году.

А в начале декабря экс-президент США назвал свою предвыборную кампанию "крестовым походом" против действующего американского лидера Джо Байдена.

Он также заявил, что сдал тест на умственные способности и прошел медосмотр, отметив, что это надо сделать всем кандидатам в президенты США.

Байден в свою очередь признался, что не баллотировался бы на второй срок, если бы его предшественник Дональд Трамп не был намерен участвовать в выборах.