Трамп заявил о "крестовом походе" против Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп назвал свою предвыборную кампанию "крестовым походом" против действующего американского лидера Джо Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Трамп на выступлении в Сидар-Рапидс (город в штате Айова) заявил, что Джо Байден разрушает американскую демократию.

"Эта кампания – праведный крестовый поход за освобождение нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена", – сказал Трамп.

Экс-президент США также пообещал в случае прихода к власти "сделать Америку снова свободной".

"Если Джо Байден хочет поставить в этой гонке вопрос о том, какой кандидат будет защищать нашу демократию и наши свободы, то я говорю нечестному Джо – а он нечестный, самый коррумпированный президент, который у нас когда-либо был, – мы выиграем эту битву", – добавил он.

Кто еще баллотируется на пост президента США в 2024 году

Напомним, что в середине апреля действующий глава США Джо Байден официально объявил об участии в выборах президента в 2024 году.

При этом бывший президент США Дональд Трамп также намерен вновь баллотироваться на пост главы государства, более того, он уже начал предвыборную кампанию.

Третьим кандидатом на пост президента США может стать однопартиец Дональда Трампа Никки Хейли. В середине февраля она объявила о выдвижении своей кандидатуры на эту должность.

Праймериз назначены на весну 2024 года, чтобы определить, кто именно будет баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре следующего года.

Кроме того, в начале апреля племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший официально объявил, что баллотируется на пост главы государства в 2024 году.

В мае губернатор Флориды Рон Десантис подал уведомление в Федеральную избирательную комиссию США о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года.

Ранее мы писали, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.