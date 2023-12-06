Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Байден признался, что баллотируется на второй срок из-за Трампа

Опубликовано:

Президент США Джо Байден разговаривает с военными
Президент США Джо Байден. Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден признался, что не баллотировался бы на второй срок, если бы его предшественник Дональд Трамп не был намерен участвовать в выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Во вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что не стал бы баллотироваться на второй срок, если бы о таком намерении не заявил Дональд Трамп.

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что стал бы баллотироваться", – сделал признание Байден, добавив, что демократы не могут позволить экс-президенту победить.

Действующий президент США называет предстоящие выборы защитой демократии.

Недавно сам Дональд назвал свою предвыборную кампанию "крестовым походом" против Байдена. Он также пообещал в случае прихода к власти "сделать Америку снова свободной".

По информации CNN, от Республиканской партии свои кандидатуры на выборы президента выдвинули:

  • Дональд Трамп;
  • губернатор Флориды Рон ДеСантис;
  • бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли;
  • предприниматель и писатель Вивек Рамасвами;
  • экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи;
  • экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049330-bayden-priznalsya-chto-ballotiruetsya-na-vtoroy-srok-iz-za-trampa/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.