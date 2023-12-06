Байден признался, что баллотируется на второй срок из-за Трампа

Президент США Джо Байден признался, что не баллотировался бы на второй срок, если бы его предшественник Дональд Трамп не был намерен участвовать в выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Во вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что не стал бы баллотироваться на второй срок, если бы о таком намерении не заявил Дональд Трамп.

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что стал бы баллотироваться", – сделал признание Байден, добавив, что демократы не могут позволить экс-президенту победить.

Действующий президент США называет предстоящие выборы защитой демократии.

Недавно сам Дональд назвал свою предвыборную кампанию "крестовым походом" против Байдена. Он также пообещал в случае прихода к власти "сделать Америку снова свободной".

По информации CNN, от Республиканской партии свои кандидатуры на выборы президента выдвинули:

Дональд Трамп;

губернатор Флориды Рон ДеСантис;

бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли;

предприниматель и писатель Вивек Рамасвами;

экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи;

экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.