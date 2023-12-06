Байден признался, что баллотируется на второй срок из-за Трампа
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Президент США Джо Байден признался, что не баллотировался бы на второй срок, если бы его предшественник Дональд Трамп не был намерен участвовать в выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Во вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что не стал бы баллотироваться на второй срок, если бы о таком намерении не заявил Дональд Трамп.
"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что стал бы баллотироваться", – сделал признание Байден, добавив, что демократы не могут позволить экс-президенту победить.
Действующий президент США называет предстоящие выборы защитой демократии.
Недавно сам Дональд назвал свою предвыборную кампанию "крестовым походом" против Байдена. Он также пообещал в случае прихода к власти "сделать Америку снова свободной".
По информации CNN, от Республиканской партии свои кандидатуры на выборы президента выдвинули:
- Дональд Трамп;
- губернатор Флориды Рон ДеСантис;
- бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли;
- предприниматель и писатель Вивек Рамасвами;
- экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи;
- экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049330-bayden-priznalsya-chto-ballotiruetsya-na-vtoroy-srok-iz-za-trampa/