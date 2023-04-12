Трамп назвал Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына умнейшими людьми

Дональд Трамп. Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп назвал лидера КНР Си Цзиньпина лучшим в своем роде. В том же ключе политик высказался и о Владимире Путине, а также о лидере КНДР Ким Чен Ыне, передает Fox News.

В интервью с телеведущим Такером Карлсоном Трамп охарактеризовал Си Цзиньпина как блестящего человека.

"Он – первоклассный человек и лучший в своей игре", – отметил экс-президент США.

По его словам, в Голливуде невозможно было бы найти актера, который смог бы сыграть роль лидера КНР, поскольку таких людей, как он, нет, утверждает Трамп.

Умнейшими людьми Трамп также назвал лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. По мнению 45-го президента США, Ким Чен Ын смог взять под контроль целую страну, придя к власти в юном возрасте.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Ким Чен Ын родился в 1984 году (предположительно), сменил своего отца Ким Чен Ира на посту лидера Северной Кореи в 2011 году.

Дело Трампа

Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, против которого судом было официально открыто уголовное дело. В конце марта в пользу данного решения проголосовало Большое жюри присяжных Манхэттена.

Как стало известно, это одно из нескольких расследований против экс-президента Штатов. Оно касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя – Стефани Клиффордс).

Согласно материалам дела, перед президентскими выборами в 2016 году через адвоката Трампа порнозвезде выплатили 130 тысяч долларов, чтобы Дэниелс молчала о сексе с ним десятью годами ранее.

Отмечается, что выплата сама по себе не была незаконной. Однако Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги – в штате Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

4 апреля Трампа взяли под стражу. Он прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке. В суде ему предъявили обвинения по 34 пунктам, свою вину экс-президент не признал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016460-tramp-nazval-si-tszinpina-putina-i-kim-chen-yna-umneyshimi-lyudmi/