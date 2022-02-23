"Это гениально": Трамп похвалил действия Путина в интервью

Дональд Трамп. Фото: Al Drago/Getty Images

В интервью с Клэем Секстоном и Баком Трэвисом бывший президент США назвал Владимира Путина гениальным, передает NBC.

"Когда я увидел это по телевидению, я сказал: "Это гениально". Путин объявил большую часть Украины независимой. О, это замечательно", - сказал Трамп.

Он поразился количеству российских армейских танков и "сильной миротворческой силе". А также назвал российского президента "сообразительным".

Экс-президент США подверг критике действия Байдена. Трамп заявил, что будь он президентом, такого бы не случилось.

"Я очень хорошо знал Путина. Я прекрасно с ним ладил. Я ему нравился. Он мне нравился. Он любит свою страну, понимаете? Он любит свою страну", - утверждает Трамп.

Ранее американская журналистка рассказала, что Трамп поддерживал тесную связь с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, Байден отменил встречу с Путиным в Париже на фоне ситуации в Украине. То же самое сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, направив письмо Лаврову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957435-eto-genialno-tramp-pohvalil-deystviya-putina-v-intervyu/