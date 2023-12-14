Трамп заявил, что сдал тест на умственные способности и предложил пройти его всем кандидатам

Дональд Трамп заявил, что сдал тест на умственные способности и прошел медосмотр, отметив, что это надо сделать всем кандидатам в президенты США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в штате Айова заявил, что прошел недавно медосмотр и тест на умственные способности.

"Я прошел медосмотр и прошел его с блеском. И я сдал тест на умственные способности", – сказал Трамп.

По его мнению, всем кандидатам в президенты США надо пройти этот экзамен, подчеркнув, что это касается и действующего лидера Джо Байдена.

Отмечается, что это не первый раз, когда Трамп заявляет о подобном. В 2020 году, еще в должности президента, в двух своих интервью, прошедших с интервалом в неделю, он говорил, что хорошо справился с тестом на умственные способности.

Ранее экс-врач Белого дома, а ныне – конгрессмен, Ронни Джексон заявил о недееспособности президента США Джо Байдена, который "деградировал" за время пребывания на посту.

Также недавно газета The Wall Street Journal провела предвыборный опрос среди своих читателей – их попросили оценить деятельность двух главных оппонентов в лице Джо Байдена и Дональда Трампа. Результаты показали, что экс-президента участники опроса оценили лучше действующего главу США.

В начале декабря 81-летний Байден признался, что баллотируется на второй срок из-за планов Дональда Трампа участвовать в выборах. Перед этим последний назвал свою предвыборную кампанию "крестовым походом" против действующего президента. Он также пообещал в случае прихода к власти "сделать Америку снова свободной".

По информации CNN, от Республиканской партии свои кандидатуры на выборы президента выдвинули:

Дональд Трамп;

губернатор Флориды Рон ДеСантис;

бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли;

предприниматель и писатель Вивек Рамасвами;

экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи;

экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.