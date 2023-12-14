Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Трамп заявил, что сдал тест на умственные способности и предложил пройти его всем кандидатам

Опубликовано:

Дональд Трамп едет в суд
Дональд Трамп едет в суд. Фото: Noam Galai/GC Images

Дональд Трамп заявил, что сдал тест на умственные способности и прошел медосмотр, отметив, что это надо сделать всем кандидатам в президенты США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в штате Айова заявил, что прошел недавно медосмотр и тест на умственные способности.

"Я прошел медосмотр и прошел его с блеском. И я сдал тест на умственные способности", – сказал Трамп.

По его мнению, всем кандидатам в президенты США надо пройти этот экзамен, подчеркнув, что это касается и действующего лидера Джо Байдена.

Отмечается, что это не первый раз, когда Трамп заявляет о подобном. В 2020 году, еще в должности президента, в двух своих интервью, прошедших с интервалом в неделю, он говорил, что хорошо справился с тестом на умственные способности.

Ранее экс-врач Белого дома, а ныне – конгрессмен, Ронни Джексон заявил о недееспособности президента США Джо Байдена, который "деградировал" за время пребывания на посту.

Также недавно газета The Wall Street Journal провела предвыборный опрос среди своих читателей – их попросили оценить деятельность двух главных оппонентов в лице Джо Байдена и Дональда Трампа. Результаты показали, что экс-президента участники опроса оценили лучше действующего главу США.

В начале декабря 81-летний Байден признался, что баллотируется на второй срок из-за планов Дональда Трампа участвовать в выборах. Перед этим последний назвал свою предвыборную кампанию "крестовым походом" против действующего президента. Он также пообещал в случае прихода к власти "сделать Америку снова свободной".

По информации CNN, от Республиканской партии свои кандидатуры на выборы президента выдвинули:

  • Дональд Трамп;
  • губернатор Флориды Рон ДеСантис;
  • бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли;
  • предприниматель и писатель Вивек Рамасвами;
  • экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи;
  • экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050853-tramp-zayavil-chto-sdal-test-na-umstvennye-sposobnosti-i-predlozhil-sdelat-eto-vsem-kandidatam/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.