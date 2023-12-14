Трамп заявил, что сдал тест на умственные способности и предложил пройти его всем кандидатам
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Дональд Трамп заявил, что сдал тест на умственные способности и прошел медосмотр, отметив, что это надо сделать всем кандидатам в президенты США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в штате Айова заявил, что прошел недавно медосмотр и тест на умственные способности.
"Я прошел медосмотр и прошел его с блеском. И я сдал тест на умственные способности", – сказал Трамп.
По его мнению, всем кандидатам в президенты США надо пройти этот экзамен, подчеркнув, что это касается и действующего лидера Джо Байдена.
Отмечается, что это не первый раз, когда Трамп заявляет о подобном. В 2020 году, еще в должности президента, в двух своих интервью, прошедших с интервалом в неделю, он говорил, что хорошо справился с тестом на умственные способности.
Ранее экс-врач Белого дома, а ныне – конгрессмен, Ронни Джексон заявил о недееспособности президента США Джо Байдена, который "деградировал" за время пребывания на посту.
Также недавно газета The Wall Street Journal провела предвыборный опрос среди своих читателей – их попросили оценить деятельность двух главных оппонентов в лице Джо Байдена и Дональда Трампа. Результаты показали, что экс-президента участники опроса оценили лучше действующего главу США.
В начале декабря 81-летний Байден признался, что баллотируется на второй срок из-за планов Дональда Трампа участвовать в выборах. Перед этим последний назвал свою предвыборную кампанию "крестовым походом" против действующего президента. Он также пообещал в случае прихода к власти "сделать Америку снова свободной".
По информации CNN, от Республиканской партии свои кандидатуры на выборы президента выдвинули:
- Дональд Трамп;
- губернатор Флориды Рон ДеСантис;
- бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли;
- предприниматель и писатель Вивек Рамасвами;
- экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи;
- экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050853-tramp-zayavil-chto-sdal-test-na-umstvennye-sposobnosti-i-predlozhil-sdelat-eto-vsem-kandidatam/