WSJ: Израиль начал затапливать тоннели ХАМАС в секторе Газа

Израиль установил семь насосов и начал процесс затопления туннелей ХАМАС в секторе Газа морской водой, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на американских чиновников сообщает, что военные Израиля начали закачивать морскую воду в сеть туннелей исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа, что является "частью усилий по уничтожению подземной инфраструктуры группировки".

Также, как пишет издание, представитель Минобороны Израиля отказался от комментариев, заявив, что их действия в отношении туннелей засекречены.

"Израильские официальные лица утверждают, что подземная система ХАМАС играет ключевую роль в его операциях на поле боя. По их словам, система тоннелей используется для перемещения бойцов по полю боя, хранения ракет и боеприпасов, а также позволяет лидерам группировки командовать и управлять своими силами. Израиль также считает, что некоторые заложники удерживаются в туннелях", – говорится в публикации.

Источники WSJ рассказали, что процесс затопления начался после того как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) добавила два насоса к пяти установленным с целью затопления еще в прошлом месяце.

При этом некоторые представители администрации Байдена обеспокоены тем, что использование морской воды может быть неэффективным и может поставить под угрозу запасы пресной воды в секторе Газа, передает издание.

"Помимо морской воды, израильские военные пытаются атаковать сеть с помощью авиаударов и жидких взрывчатых веществ, а также с помощью роботов, собак и беспилотников", – добавляет WSJ.

Добавим, что по информации DW, сеть из примерно 1300 туннелей, построенных ХАМАС, имеет общую длину около 500 километров, некоторые из них находятся на глубине 70 метров под землей. Большинство туннелей имеют не более двух метров в высоту и ширину.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

На этой неделе США заявили, что продолжат поставлять вооружение Израилю, пока то полностью не избавится от палестинского радикального движения ХАМАС.