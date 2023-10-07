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Одному из сыновей Кадырова присвоили звание Героя Чечни

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Адам Делимханов и Адам Кадыров
Адам Делимханов и Адам Кадыров. Фото: t.me/adelimkhanov_95

Одному из сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, Адаму, присвоили звание Героя Чеченской Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на депутата Госдумы Адама Делимханова.

В своем Telegram-канале Делимханов поздравил Адама с присвоением высшего звания и подчеркнул, что его племянник (Адам Делимханов – двоюродный брат Рамзана Кадырова) – "яркий пример исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека", который "с самых юных лет проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну".

"Как результат, Адам сумел выучить наизусть главную Книгу мусульман – священный Коран, заслужив высокое звание "Хафиз".

Также дорогой племянник проявляет себя в учебе, изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой. Особенных успехов Адам достиг в спортивном направлении, одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам.

Кроме того, дорогой племянник занял первое место во внутреннем зачете в рамках 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС в Гудермесе. Там Адам проявил себя как истинный воин и настоящий боец", – написал депутат.

Делимханов назвал Адама достойным наследником своего деда – Ахмата-Хаджи, который, к слову, также имел звание Героя Чеченской Республики.

Депутат выразил уверенность, что Адам "принесет огромную пользу своему народу и стране, будет верно и неотступно служить интересам отечества".

Несколько дней назад стало известно, что 24-летняя дочь Рамзана Кадырова, Айшат, станет заместителем главы правительства Чечни. Ранее она была министром культуры республики.

Что известно о 15-летнем сыне Кадырова

Последние несколько недель в российском сегменте Сети обсуждался поступок Адама в отношении подозреваемого в сожжении Корана 19-летнего Никиты Журавеля. Как пишет URA.RU, 26 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, где Адам избивает Журавеля. Глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно.

Однако спустя время Кадыров в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что его сын готов понести наказание, если суд признает его виновным. Депутат Госдумы, юрист Юрий Синельщиков отметил, что Адаму грозит до 5 лет лишения свободы.

Чуть больше года назад глава Чечни публиковал в Telegram пост, где писал, что его сыновья Адам и Ахмат поедут в зону военных действий на территории Украины. По его словам, они "будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения".

До этого Адам, увлекающийся боксом, запомнился несколькими необычными поединками на ринге. В одном из них, к примеру, противник не нанес ему ни одного удара, а в другом – рефери преждевременно прерывал бой и объявлял у противника нокдаун.

А в 2019 году сын главы Чечни сыграл одну из ролей в турецком сериале "Воскресший Эртугрул".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039975-odnomu-iz-synovey-kadyrova-prisvoili-zvanie-geroya-chechni/

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