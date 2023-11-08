Сыну Кадырова вручили еще одну государственную награду

Еще одной значимой награды был удостоен сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам -15-летний парень получил орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", передает NUR.KZ.

Глава КБР Казбек Коков рассказал об этом в своем официальном Telegram-канале.

"Сегодня вручил внуку Ахмата-Хаджи Кадырова, сыну Рамзана Ахматовича Адаму Рамзановичу орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", - написал Коков.

Адам приехал в Нальчик вместе с депутатом Государственной Думы РФ, Героем России и Чеченской Республики Адамом Делимхановым.

Напомним, в начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а через несколько недель вручили орден "Дуслык" за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

А на днях 15-летнего Адама назначили на "важную должность" в Службе безопасности отца.

Чем известен Адам Кадыров?

Около года назад глава Чечни публиковал в Telegram пост, где писал, что его сыновья Адам и Ахмат поедут в зону военных действий на территории Украины. По его словам, они "будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения".

До этого Адам запомнился несколькими необычными боксерскими поединками. В одном из них, к примеру, противник не нанес ему ни одного удара, а в другом – рефери преждевременно прерывал бой и объявлял у противника нокдаун.

А в 2019 году сын главы Чечни сыграл одну из ролей в турецком сериале "Воскресший Эртугрул".

Не так давно в России активно обсуждался поступок Адама Кадырова в отношении подозреваемого в сожжении Корана 19-летнего Никиты Журавеля. Как пишет URA.RU, 26 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, где Адам избивает Журавеля.

При этом сам глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно. Однако спустя время Кадыров в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что его сын готов понести наказание, если суд признает его виновным.

Поступком 15-летнего Кадырова возмутился депутат из Татарстана Азат Хамаев, однако позже он извинился за сказанные им слова.