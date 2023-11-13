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30 лет независимости Казахстана

18-летний сын Кадырова стал первым замминистра в Чечне

Опубликовано:

Магомед Даудов и Ахмат Кадыров
Магомед Даудов и Ахмат Кадыров. Фото: instagram.com/lord_095

Старший сын Рамзана Кадырова назначен на должность первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Ахмату Кадырову на днях исполнилось 18 лет, передает NUR.KZ.

Информацию о назначении Ахмата Кадырова сообщил в своем официальном профиле в Instagram председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

"Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения", - написал он в публикации, поздравив своего племянника с назначением.

Даудов отметил, что Ахмат Кадыров ранее был председателем Совета чеченского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи и занимался этими вопросами.

Глава парламента Чечни считает, что у Кадырова-младшего есть необходимые знания, опыт и стремление, чтобы справиться с возложенной на него ответственностью.

Напомним, на днях троих сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

Также недавно младший сын Рамзана Кадырова - Адам получил ряд госнаград.

В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а через несколько недель вручили орден "Дуслык" за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Также 15-летнего Адама назначили на "важную должность" в Службе безопасности отца.

А на прошлой неделе он получил орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045531-18-letniy-syn-kadyrova-stal-pervym-zamministra-v-chechne/

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