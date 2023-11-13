18-летний сын Кадырова стал первым замминистра в Чечне

Старший сын Рамзана Кадырова назначен на должность первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Ахмату Кадырову на днях исполнилось 18 лет, передает NUR.KZ.

Информацию о назначении Ахмата Кадырова сообщил в своем официальном профиле в Instagram председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

"Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения", - написал он в публикации, поздравив своего племянника с назначением.

Даудов отметил, что Ахмат Кадыров ранее был председателем Совета чеченского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи и занимался этими вопросами.

Глава парламента Чечни считает, что у Кадырова-младшего есть необходимые знания, опыт и стремление, чтобы справиться с возложенной на него ответственностью.

Напомним, на днях троих сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

Также недавно младший сын Рамзана Кадырова - Адам получил ряд госнаград.

В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а через несколько недель вручили орден "Дуслык" за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Также 15-летнего Адама назначили на "важную должность" в Службе безопасности отца.

А на прошлой неделе он получил орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".