Три сына Рамзана Кадырова получили очередные ордена

Троих сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий", передает NUR.KZ со ссылкой на министра республики по национальной политике и внешним связям Ахмеда Дудаева.

"Внуки первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Ахмат, Эли и Адам – награждены орденом "Даймехкан Сий", – написал Ахмед Дудаев в своем официальном Telegram-канале.

Он отметил, что дети Рамзана Кадырова являются "ярким примером для подрастающего поколения".

"С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности!" – добавил министр.

По информации РБК, Ахмату Кадырову – 18 лет, Эли – 16, Адаму –15.

Напомним, что только на прошлой неделе 15-летнего Адама назначили на "важную должность" в Службе безопасности отца. Его поздравили несколько чеченских чиновников, однако саму должность не назвали.

Между тем, для младшего сына Рамзана Кадырова это не первая награда. Ранее ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, вручили орден "Дуслык" за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Чем еще известен Адам Кадыров?

Ранее в России активно обсуждался поступок Адама Кадырова в отношении подозреваемого в сожжении Корана 19-летнего Никиты Журавеля. Как пишет URA.RU, 26 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, где Адам избивает Журавеля.

При этом сам глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно. Однако спустя время Кадыров в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что его сын готов понести наказание, если суд признает его виновным.

Поступком 15-летнего Кадырова возмутился депутат из Татарстана Азат Хамаев.

"В каком правовом поле мы сегодня живем? Например, глава одного из субъектов Российской Федерации присваивает сыну звание героя за избиение человека! А потом говорит, что его сын – герой всех мусульман", – заявил Хамаев во время заседания республиканского парламента.

Позже депутат извинился за сказанные им слова. Высказывание Хамаева также комментировал и сам глава Татарстана Рустам Минниханов – он отметил, что слова депутата не имеют никакого отношения к позиции мусульман в республике.

До этого Адам, будучи увлеченным боксом, запомнился несколькими необычными поединками на ринге. В одном из них, к примеру, противник не нанес ему ни одного удара, а в другом – рефери преждевременно прерывал бой и объявлял у противника нокдаун.

А в 2019 году сын главы Чечни сыграл одну из ролей в турецком сериале "Воскресший Эртугрул".