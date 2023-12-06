Более 16 тыс. человек погибли в секторе Газа с начала конфликта между Израилем и ХАМАС

Количество погибших в секторе Газа с момента эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС возросло до 16 248 человек, ранения получили более 43 тыс. человек.

Al Arabiya со ссылкой на Минздрав сектора Газа сообщает, что по меньшей мере 16 248 человек были убиты в Газе с начала конфликта между Израилем и ХАМАС.

"Если темпы наступления (израильских) сил сохранятся, сектор здравоохранения может полностью разрушиться", – заявила министр здравоохранения сектора Газа Маи аль-Кайла

Она добавила, что министерство делает все возможное для подсчета погибших в режиме реального времени, но окончательное число погибших на войне будет гораздо выше.

РИА Новости также со ссылкой на заявление информационного центра правительства палестинского анклава сообщает, что число пропавших без вести, которые могут находиться под завалами, достигло 7600, число раненых достигло 43 616 человек.

Напомним, в ноябре сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них – дети.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. 1 декабря действие перемирия закончилось.