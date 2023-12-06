"Газа должна быть демилитаризована": Нетаньяху обратился к нации
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации - в своем обращении он заявил, что Газа должна быть демилитаризована, и сделать это может только ЦАХАЛ, то есть израильская армия.
Глава израильского правительства выступил с обращением вечером в минувший вторник на телевидении, передает РИА Новости.
"Я хочу сказать о дне, который наступит после ХАМАС. Газа должна быть демилитаризована.
Есть только одна сила, которая в состоянии позаботиться о демилитаризации (анклава - прим. ред.). Этой силой является Армия обороны Израиля. Ни одна международная сила не может нести за это ответственность", - заявил премьер.
Ситуация на Ближнем Востоке
7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
После в Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября власти заявили о полной блокаде Газы с израильской стороны.
Позже Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.
24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС - произошел обмен заложниками. Однако 1 декабря действие перемирия закончилось.
Согласно последним данным, количество погибших в секторе Газа с момента эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС возросло до 16 248 человек, ранения получили более 43 тыс. человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049339-gaza-dolzhna-byt-demilitarizovana-netanyahu-ob-okonchanii-konflikta/