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Юг Газы больше не безопасен: куда теперь податься беженцам?

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Разрушения в секторе Газа
Сектор Газа. Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Как сообщают журналисты и очевидцы в Газе, израильские танки и другая бронетехника находятся уже на окраинах города Хан-Юнис на юге сектора.

Этот густонаселенный город стал целью возобновившегося израильского наступления после того, как в пятницу не удалось продлить временное перемирие и израильская армия продолжила боевые действия против ХАМАС.

Как подчеркнул представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Дэниел Хагари, армия будет задействована везде, где имеются укрепленные позиции боевиков.

В Хан-Юнисе, по мнению израильских властей, могут скрываться члены руководства ХАМАС, тем более что лидер боевиков Яхья Синвар сам родом из этого города.

Расположенный примерно в 10 км от КПП «Рафах» на границе с Египтом, Хан-Юнис является крупнейшим городом на юге Газы, население которого до войны составляло около 400 тыс. человек.

Именно в Хан-Юнисе нашли убежище сотни тысяч палестинцев, спасаясь от боев на севере страны, где проходила начальная фаза израильской операции.

Но сегодня утром ЦАХАЛ призвал жителей многих районов Хан-Юниса переместиться дальше на юг.

Израильские военные заявили, что гражданские лица в Газе не должны пользоваться участком ключевой дороги Салах-эд-Дин, проходящей с севера на юг, поскольку этот маршрут крайне опасен.

Представитель израильских военных отметил, что гражданским лицам можно будет двигаться на юг из районов, расположенных к северу от Хан-Юниса, по прибрежной дороге.

По мере того как израильская армия продвигается вперед, все чаще звучат призывы, и, в частности, от ее главного союзника США, предпринять более активные меры для защиты гражданского населения.

Израиль утверждает, что предупредил население, в том числе опубликовал онлайн-карты Газы с указанием районов, из которых следует эвакуироваться и куда идти.

А советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Марк Регев сказал Би-би-си, что не согласен с утверждениями палестинцев, будто в секторе Газа больше нет безопасных мест.

«Я не приемлю заявления, что нигде не безопасно», — сказал Марк Регев. По его словам, Израиль очертил новые зоны безопасности, и местные жители могут и должны туда перебраться, чтобы не попасть под огонь.

Однако, как сообщает из Иерусалима международный редактор BBC News Джереми Боуэн, ситуация с эвакуацией в Газе чрезвычайно сложна.

В соцсети X (бывший твиттер) и в листовках ЦАХАЛ распространил карту с QR-кодами. Однако это предполагает, что у вас есть работающий смартфон, указывает он.

Тем временем компания Paltel, основной интернет-провайдер в Газе, сообщила в понедельник вечером, что в секторе Газа отключены все интернет-услуги и услуги связи.

Paltel сообщает, что произошло «отключение основных оптоволоконных маршрутов».

Около 10 000 человек укрываются в главной больнице Хан-Юниса, больнице Насера, которая также поражена количеством раненых, сообщает коррепондент Би-би-си Рушди Абу Алоф. Большинство людей не знают о карте эвакуации израильских военных, и даже те, кто знает о ней, не могут ее увидеть, потому что нет интернета.

«Один из районов, куда жителям предлагалось переместиться, — это Аль-Муваси на побережье. По словам людей, с которыми я разговаривал, там нет никаких удобств, так что теперь их направляют в другие места», — отмечает Джереми Боуэн.  

«Мне в Иерусалиме-то трудно понять, что происходит, но для людей внутри Газы это должно быть очень сложно. Это жители, не имеющие транспорта, перемещенные лица с семьями — все это делает очень трудным мгновенное перемещение в район, который не гарантирует безопасность», — сообщает наш корреспондент.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049109-yug-gazy-bolshe-ne-bezopasen-kuda-teper-podatsya-bezhentsam/

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