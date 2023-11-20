Больше 100 членов ХАМАС задержали и доставили в Израиль, заявили в ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько дней были задержаны более 100 членов палестинской группировки ХАМАС, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В израильской армии заявили, что среди задержанных трое бойцов элитного подразделения ХАМАС "Нохба", участвовавших в атаках 7 октября.

"За последние несколько дней в рамках совместной оперативной деятельности ЦАХАЛ и разведки общей службы безопасности более 100 террористов ХАМАС были задержаны и доставлены для допроса в Израиль. Среди задержанных подозреваемых трое террористов "Нохба", которые участвовали в резне 7 октября", - цитирует издание израильских военных.

Помимо этого, как утверждают в ЦАХАЛ, задержаны бойцы ХАМАС, ответственные за пуски ракет, взрывчатку, снайперский огонь и логистику. Утверждается, что они раскрыли местонахождение подземных туннелей, складов и вооружений.