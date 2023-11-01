Египет открыл КПП "Рафах", чтобы впустить раненых и иностранцев из сектора Газа (видео)

Египет открыл КПП "Рафах", чтобы иностранцы и раненые смогли покинуть сектор Газа - люди начали пересекать границу. Ранее власти Газы составили список тех, кто сможет покинуть анклав.

Впервые с 7 октября открыт пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа для доставки небольшого числа раненых палестинцев на лечение в Египет, передает Al Jazeera.

По словам представителя министерства здравоохранения Газы, 80 раненых и 400 иностранных граждан или обладателей двойных паспортов получат разрешение на въезд в Египет через КПП "Рафах".

Корреспонденты издания также сообщили о скоплении машин скорой помощи и грузовиков с гуманитарной помощью, ожидающих въезда в Газу со стороны Египта.

КПП "Рафах". Фото: Mohammed Abed/AFP via Getty Images

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Египет готовится принять около 400 иностранных граждан из сектора Газа через КПП "Рафах".

Напомним, что 21 октября гуманитарную помощь стали пропускать в сектор Газа через КПП Рафах, однако пункт пропуска быстро закрыли. В тот день в анклав сумели попасть лишь 20 грузовиков.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вчера мы писали, что премьер Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Наряду с этим стало известно, что Боливия разорвала дипотношения с Израилем, а Чили и Колумбия отозвали своих послов.