ООН приняла резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе. Казахстан проголосовал "за"

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую защитить мирное население Газы и установить режим гуманитарного прекращения огня. Казахстан проголосовал за резолюцию, передает NUR.KZ.

Данная резолюция была предложена Иорданией от имени группы арабских стран в соавторстве с другими странами мира.

"Резолюция призывает "к немедленному, прочному и непрерывному гуманитарному перемирию с последующим прекращением боевых действий". Авторы документа также призывают отменить приказ Израиля, оккупирующей державы, об эвакуации палестинских гражданских лиц и персонала Организации Объединенных Наций, а также гуманитарных и медицинских работников из всех районов сектора Газа к северу от Вади-Газы в южную часть Газы", – говорится на сайте ООН.

Резолюцию поддержали 120 стран, в том числе Казахстан, против выступили 14 и 45 воздержались.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

В среду и четверг, 25 и 26 октября, несколько городов Израиля подверглись ракетному обстрелу. Израильские СМИ пишут, что ракеты были выпущены с территорий Ливана и сектора Газа.

Минувшей ночью арабоязычные и израильские СМИ сообщили о самом сильном с начала военных действий обстреле Сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль расширяет масштабы сухопутной операции.