Иран с трибуны ООН пригрозил США "беспощадным пламенем" в случае геноцида в Газе

Министр иностранных дел Ирана, выступая на спецсессии Генассамблеи ООН, заявил, что если убийства в Газе продолжатся, то пламя конфликта не пощадит никого, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Свои слова глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан адресовал государственным деятелям США.

"Сегодня в Нью-Йорке, в ООН, я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространение войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени", - сказал он.

Абдоллахиан напомнил, что Иран также входит в регион Западной Азии "и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности дома". Он призвал немедленно прекратить убийства мирных людей и насильственное перемещение палестинцев.

При этом издание пишет, что Израиль опасается вмешательства Ирана в конфликт с ХАМАС. Власти Израиля неоднократно предостерегали исламскую республику от такого шага.

На прошлой неделе Израиль пригрозил "отрубить голову змеи", если ливанская группировка "Хезболла" откроет второй фронт. В Израиле заявили, что "Хезболлу" поддерживает Иран.

"План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль на всех фронтах. Если мы поймем, что они ("Хезболла" - прим. ред.) намерены атаковать Израиль, мы не только нанесем удар по всем фронтам, мы ударим еще и по голове змеи - по Ирану", - заявил министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

В свою очередь, посол Ирана в Испании Реза Забиб в интервью местной газете заявил, что, если Израиль совершит какое-то "безумие" против исламской республики, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом".

При этом ранее, как пишет издание, в постпредстве Ирана при ООН, заявляли, что Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа - в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.