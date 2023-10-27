Почему отсрочка наземной операции Израиля в Газе выгодна США

Уклончивое заявление израильского премьер-министра о наземном вторжении в Газу устраивает Соединенные Штаты. Более того, оно почти наверняка было сделано не без их влияния.

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Биньямин Нетаньяху сроков наступления не назвал, но американский партнер Би-би-си, телекомпания CBS, узнала, что оно отложено.

Вашингтон о своей роли говорил весьма туманно, но одновременно и не скрывал преимуществ, которые дает отсрочка.

В среду президент США Джо Байден заявил, что предложил Нетаньяху по возможности подождать, пока ХАМАС не освободит новых заложников, но подчеркнул, что не требовал этого.

В этом комментарии как в зеркале отражается мнение США о войне Израиля с палестинской группировкой боевиков: полная поддержка решимости Израиля искоренить ХАМАС после беспрецедентного нападения на мирных жителей в начале этого месяца, с одновременными опасениями по поводу последствий, к которым может привести израильский ответ.

Администрация Соединенных Штатов, конечно, хочет максимально полно использовать любую возможность для освобождения пленников ХАМАС, прекрасно понимая, что эти возможности закроются как только израильские войска войдут в сектор Газа.

Заложников более 200, в числе которых есть и американские граждане. А то, что боевики уже отпустили четырех из них, вселяет надежду, что могут отпустить и других.

Если это — задача президентской администрации, то главная задача Пентагона — доставить дополнительные оборонительные системы вооружений в регион, особенно после того, как поддерживаемые Ираном исламистские группировки совершили нападения на американские войска в Ираке и Сирии.

Это тут же усилило опасения резкой эскалации напряженности в регионе после того, как израильские войска войдут в Газу. США используют полученную отсрочку для защиты собственных интересов.

Госдепартамент, например, уже санкционировал отъезд второстепенного персонала из посольств в Ираке и Ливане. Последний является базой исламистской группировки «Хезболла», которая в настоящий момент обменивается ракетными обстрелами с израильскими войсками через границу.

Кроме того, Госдеп разрабатывает план действий в чрезвычайных ситуациях для более полной эвакуации американских граждан из региона на случай, если возникнет такая необходимость.

Одновременно американская дипломатия вовлечена в самый интенсивный за все время пребывания Байдена в Белом доме раунд переговоров, начавшийся со стремительного тура госсекретаря Энтони Блинкена по Ближнему Востоку. Главная цель — попытаться предотвратить вспышку конфликта по всему региону.

Призывы прекратить боевые действия

Резолюция ООН, подготовленная США, обобщает их меняющийся подход к конфликту.

Гуманитарная катастрофа, вызванная израильской блокадой сектора Газа, смягчила риторику администрации о том, что Израиль «обязан» нанести карательный удар по ХАМАС.

«Мы запросили информацию, — сказала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. — Мы прислушались. Мы связались со всеми членами Совета [Безопасности] для внесения изменений, включая формулировки о гуманитарных паузах и защите гражданского населения, спасающегося от конфликта».

Впрочем, даже внесение изменений не помогло: Россия и Китай наложили вето на резолюцию, поскольку, по их словам, она не призывает к прекращению огня.

Арабские союзники Америки — Египет, Саудовская Аравия, Ливан, Иордания, ОАЭ и Палестинская автономия, — один за другим призвали к прекращению боевых действий после однодневного заседания Совета Безопасности, на котором доминировали требования о прекращении огня.

Многие из них не симпатизируют ХАМАС, а некоторые, возможно, хотят увидеть поражение группировки, но на их реакцию не может не влиять израильская блокада и бомбардировки сектора Газа.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что если прекратить огонь прямо сейчас, то это «пойдет на пользу ХАМАС».

И хотя резолюция содержит резкие формулировки о необходимости уважать международное право, Государственный департамент не принял официального решения относительно того, действительно ли сам Израиль уважает международное права, проводя интенсивные обстрелы сектора Газа, направленные, по словам Израиля, на разрушение инфраструктуры ХАМАС.

В результате авиаударов были разрушены целые кварталы города Газа и погибло более 7000 мирных жителей, треть из которых — дети. Во всяком случае, такие цифры называет подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения в секторе Газа.

Президент Байден заявил, что он этим цифрам «не доверяет».

А представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отметил, что Израиль наносит удары по «законным военным целям, встроенным в гражданскую инфраструктуру», добавив, что США пытаются создать безопасные зоны для гражданского населения внутри сектора Газа.

Пока что прогресса в создании безопасных зон не было, но американцы смогли открыть дорогу гуманитарной помощи в сектор Газа через границу с Египтом и продолжают работать над тем, чтобы увеличить ее приток.

«Это как головоломка»

Джо Байден поручил заниматься этими вопросами опытному дипломату Дэвиду Саттерфилду. Он же пытается организовать выезд из Газы палестинцев с иностранными паспортами, в том числе и граждан США.

«Вы можете себе представить, насколько это сложно, — говорит представитель Госдепартамента. — Нам приходится иметь дело с Израилем, Египтом и ХАМАС, а не напрямую и только с ХАМАС».

«Это похоже на головоломку: вам удается собрать один маленький кусочек, но потом возникает очередная проблема, а для того, чтобы эту часть собрать воедино, приходится опять решать тот же вопрос со всеми сторонами», — сказал он.

Главная же проблема состоит в том, что совершенно неясно, что произойдет с этим зарождающимся гуманитарным коридором после начала наземного вторжения. При этом Вашингтон продолжает оказывать давление на Израиль в отношении его стратегии и тактик.

Он направил американских офицеров, участвовавших в городских боях в Ираке, чтобы задать «некоторые трудные вопросы, которые ЦАХАЛ [Силы обороны Израиля] должны учитывать при планировании различных сценариев, включая советы по минимизации потерь среди гражданского населения», сказал официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

По словам Стивена Уолта, профессора международных отношений в Гарвардском университете, наряду со вполне реальными опасениями по поводу разрастания конфликта США, вероятно, пытаются несколько изменить свою позицию после того, как их первоначальный «односторонний ответ» в поддержку Израиля вызвал немало критики.

«Вполне вероятно, они осознают, что этот конфликт не принесет ничего хорошего ни Соединенным Штатам, ни Израилю, — сказал он. — На большей части глобального Юга нас считают глубоко лицемерными людьми, активно выступающими против российской оккупации Украины по всем правильным причинам и очень мало делающими для борьбы с израильской оккупацией [палестинцев] на протяжении 50-60 лет».

Американская администрация ясно дала понять, что масштаб и жестокость этой атаки ХАМАС, в результате которой погибло более 1400 человек, отличают ее от других нападений в израильско-палестинском конфликте.

Но интенсивное участие Вашингтона, скорее всего, означает, что США всерьез опасаются, что даже если Израиль и выиграет войну против ХАМАС, с точки зрения общественного мнения и его положения в регионе он может эту войну проиграть.

Барбара Плетт Ашер

Корреспондент Би-би-си при Госдепе США

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению Израиля и созданию на всей территории исторической Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.