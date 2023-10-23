"Ударим по голове змеи": Израиль пригрозил атаковать Иран, если "Хезболла" вступит в войну

Власти Израиля пригрозили ударом по Ирану, если группировка "Хезболла" решит вступить в конфликт. В самой "Хезболле" и ХАМАС отреагировали на заявления Нетаньяху и ЦАХАЛ.

Как сообщает РБК, министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат в интервью западному изданию заявил, что Израиль атакует Иран, если ливанская группировка "Хезболла" решит открыть второй фронт на севере.

"План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль на всех фронтах. Если мы поймем, что они ("Хезболла" - прим. ред.) намерены атаковать Израиль, мы не только нанесем удар по всем фронтам, мы ударим еще и по голове змеи, по Ирану", — предупредил Баркат.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь пообещал нанести удар по группировке "невообразимой силы".

Между тем представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус считает, что атаки "Хезболлы", поддерживаемой Ираном, на Израиль чреваты "втягиванием Ливана в войну".

"Хезболла" втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не выиграет, но потеряет многое. "Хезболла" ведет очень опасную игру. Они обостряют ситуацию. С каждым днем мы видим все больше и больше атак", — заявил Конрикус.

В "Хезболле" уже отреагировали на заявления властей Израиля. Заместитель главы "Хезболлы" шейх Наим Кассем предупредил, что Израилю дорого обойдется начало наземной операции в секторе Газа. По его словам, ливанская группировка уже находится "в самом центре битвы".

Ситуацию прокомментировали и в ХАМАС. В палестинской группировке заявили, что, если израильская армия начнет наступление в секторе Газа, "Хезболла" вступит в войну.

"Вы думаете, что, если вы попытаетесь подавить палестинское сопротивление, другие бойцы сопротивления в регионе не будут действовать?" — цитирует издание Касема.

Между тем ранее газета The New York Times писала, что США попросили Израиль не наносить массированных ударов по "Хезболле".

По данным издания, в Вашингтоне опасаются, что конфронтация может перерасти в полномасштабный конфликт. В таком случае Израилю придется вести войну на два фронта, в которую в итоге окажутся втянуты США и Иран.

РБК уточняет, что "Хезболла" — военизированная ливанская организация и партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Группировка признана террористической в США, Канаде, Израиле и ЕС, поддержку ей оказывает Иран.

Ранее Русская служба BBC уже писала, что граница с Ливаном может стать новым фронтом Израиля из-за активизации боевиков группировки "Хезболла". Израиль уже объявил эвакуацию приграничного города Кирьят-Шмона.

По данным издания, напряженность вдоль границы между Израилем и Ливаном растет уже несколько дней. Хорошо вооруженные боевики и израильская армия обмениваются ударами, и эти стычки вызывают опасения, что конфронтация может перерасти в полномасштабный конфликт.

Отмечалось, что в Израиле всегда относились к группировке "Хезболла" как к куда более серьезной силе, нежели ХАМАС. Группировка накопила огромный арсенал вооружений, включая высокоточные ракеты, способные поражать цели в глубине Израиля, и располагает десятками тысяч хорошо обученных и обстрелянных бойцов.

В конце прошлой недели сообщалось, что авиация Армии обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" в ответ на запуски ракет в свою сторону.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

МИД РК также сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.